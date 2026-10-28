70 años: la experiencia que transforma a Medix para trascender

En 2026, Medix se incorpora al reducido grupo de compañías farmacéuticas mexicanas que han alcanzado siete décadas de trayectoria; y lo hace en un momento en el que ha ampliado su visión. De construir su historia alrededor de una especialidad, a desarrollar un portafolio más amplio y diverso, capaz de acompañar a los pacientes en distintas etapas y necesidades de salud.

En tres años, la compañía prácticamente duplicó su tamaño, una meta que originalmente se había planteado a cinco, y al mismo tiempo mejoró su rentabilidad. Esa nueva escala es ahora el punto de partida de su próximo plan de negocio, con el que aspira a crecer al menos en la misma proporción durante los siguientes cinco años.

El crecimiento de Medix se sostiene sobre cuatro plataformas terapéuticas con un peso equilibrado dentro del negocio: Salud Femenina, Gastroenterología, Salud Metabólica y Alta Especialidad, tanto en RX como en consumo. Para mantener viva esa renovación, la empresa trazó un calendario de innovación de tres nuevos productos por año durante el próximo lustro, respaldado por nueve moléculas listas para iniciar su proceso de registro y cerca de una veintena de oportunidades más en análisis.

"Llegar a 70 años nos permite reconocer todo lo que hemos aprendido, pero también nos invita a preguntarnos qué sigue. Para nosotros, esta trayectoria es un punto de partida para continuar evolucionando y construir una compañía preparada para responder a los retos de salud de hoy y del futuro", señaló Carlos Abelleyra, CEO de Medix.

La experiencia acumulada le permite a Medix leer hacia dónde se mueve la salud en México y concentrar sus esfuerzos en los segmentos donde puede aportar un valor diferenciado y ocupar un lugar protagónico.

"Setenta años representan el esfuerzo de generaciones que han sabido construir, evolucionar y superar grandes adversidades. Hoy vemos un Medix más sólido, más diversificado y, sobre todo, decididamente enfocado en construir el futuro. Nuestra responsabilidad es consolidar una institución que trascienda generaciones, con una visión de largo plazo que nos permita seguir innovando, creciendo y contribuyendo a la salud de las y los mexicanos", de acuerdo con Abraham del Valle, presidente del Consejo de Administración.

Esa lectura parte de una realidad: el perfil de salud del país está cambiando. Una población que envejece y el aumento de padecimientos crónicos plantean nuevas exigencias para el sistema de salud y para la industria.

La mirada de Medix tampoco se limita a México. A más de dos décadas de su llegada a Centroamérica, la compañía busca consolidar su presencia en esa región.

Los 550 colaboradores de Medix son el centro de una cultura que pone el bienestar, el aprendizaje y el crecimiento profesional al mismo nivel que los objetivos de negocio. Tan solo el año pasado, 49 personas asumieron nuevas responsabilidades en la organización, y la primera mitad de este año sumó 20 promociones más.

Medix celebra su aniversario con la mirada puesta en lo que viene: una experiencia que no se detiene en lo construido, sino que se transforma para seguir impactando la salud de México y la región.