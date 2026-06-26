Tsunami, el perrito rescatista en Venezuela que recuerda a Frida en México

En medio de la destrucción por los dos terremotos acontecidos en Venezuela, que dejaron derrumbes y cientos de fallecidos, la historia de Tsunami, un perrito rescatista, se ha convertido en un aliciente que conmueve al país.

Fueron dos terremotos, uno de magnitud 7,2 y otro de 7,5, los que sacudieron a Venezuela la tarde del miércoles 24 de junio. Los movimientos telúricos fueron considerados por el Servicio Geológico de Estados Unidos como los más potentes registrados en territorio venezolano.

Las últimas cifras señalan más de 500 muertos hasta el momento, con más de dos mil heridos y La Guaira como el estado más afectado.

Tsunami, perrito rescatista en Venezuela

Tsunami, perro rescatista en Venezuela. Especial

En medio de las labores de búsqueda y rescate, hay una historia que llama la atención, la de Tsunami, el perro rescatista que está ayudando a localizar a personas atrapadas bajo los escombros.

El perrito causó conmoción cuando ayudó a localizar a una persona con vida atrapada tras el derrumbe de un edificio residencial en Caracas.

Imágenes compartidas por la organización muestran el momento en que el perro de raza border collie es enviado a inspeccionar la zona colapsada mientras los rescatistas guardan silencio absoluto. Según explicó el equipo, este protocolo busca evitar la contaminación sonora y de olores para facilitar que el animal pueda detectar señales humanas bajo los escombros.

Luego de recorrer el área afectada, Tsunami realizó el marcaje que indicó la posible presencia de una víctima con vida. Tras horas de labores, se ubicó a un hombre de aproximadamente 60 años que permanecía atrapado, mismo que fue rescatado con vida.

Del maltrato a salva vidas

Tsunami, perro rescatista en Venezuela. Especial

La historia de Tsunami es bastante cruda, pero también alentadora. Cuando era cachorro fue víctima de abandono, desnutrición y maltrato, hasta que fue rescatado por la Asociación Pro Defensa de los Animales (Aproa).

Se recuperó físicamente y comenzó una nueva etapa cuando Jorge Beens, fundador del Centro de Formación de Equipos Caninos de Intervención en Desastres (K-SAR ECID), identificó el potencial del animal y decidió entrenarlo para integrar los equipos especializados de búsqueda.

Por años desarrolló habilidades para localizar personas desaparecidas bajo edificios colapsados, deslizamientos y otras emergencias donde el tiempo resulta determinante para salvar vidas.

Tras su entrenamiento, fue parte de la Fuerza de Tarea Humanitaria Simón Bolívar que viajó a Turquía después de los devastadores sismos registrados en 2023. De igual manera participó en las operaciones desplegadas durante las tragedias de Las Tejerías y El Castaño, donde colaboró en la búsqueda de víctimas entre toneladas de lodo y escombros.

Sus entrenadores consideran que el border collie se encuentra cerca del retiro después de una carrera dedicada casi por completo a responder emergencias dentro y fuera de Venezuela.

Recuerda a Frida, perra rescatista en México

Frida, perra rescatista en México. Diego Simón Sánchez

Tsunami recuerda a Frida, la perrita rescatista de México que se convirtió en una de las historias más emotivas tras los terremotos que sacudieron al país, especialmente después del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Frida era una perra de raza labrador retriever color miel, nacida el 12 de abril de 2009 dentro de la Unidad Canina de la Secretaría de Marina de México (Semar). Desde cachorra comenzó su entrenamiento para convertirse en perra especializada en búsqueda y rescate de personas atrapadas en estructuras colapsadas.

Participó en operativos internacionales y nacionales, pero el más destacado fue en 2017, en el terremoto de magnitud 7.1 que golpeó la Ciudad de México, Morelos y Puebla.

Durante su carrera, la Marina informó que Frida ayudó a localizar 12 personas con vida y recuperó restos de decenas de víctimas en diferentes operativos.

Después de aproximadamente 10 años de servicio, Frida fue retirada oficialmente en 2019 y, en noviembre del 2022, murió en las instalaciones donde vivía tras su retiro. La Secretaría de Marina informó que falleció por padecimientos propios de su edad.