Actriz Yorgelis Delgado bajo los escombros tras terremoto en Venezuela; señalan que no ha muerto

El nombre de Yorgelis Delgado se ha puesto en tendencia luego de reportar que quedó bajo los escombros tras los terremotos ocurridos en Venezuela la noche del pasado 24 de junio; algunos señalan que ya habría sido recuperado su cuerpo sin vida mientras que otros aseguran que sigue desaparecida.

Medios venezolanos informaron que el edificio donde vivía Yorgelis se derrumbó debido a los movimientos telúricos. Según los vecinos, la actriz y su madre quedaron atrapadas bajo los escombros.

La actualización más cercana sobre este caso es que la hija de la actriz fue rescatada con éxito. Sufrió heridas, pero su estado es estable, y su esposo, afortunadamente, resultó ileso. Sin embargo, sobre ella y su madre hay gran hermetismo.

¿Actriz Yorgelis Delgado murió tras terremotos en Venezuela?

Actriz Yorgelis Delgado. Especial

De acuerdo con medios locales, Yorgelis y su madre no aparecieron luego de que el edificio Coral Beach, donde residían, colapsó parcialmente.

Familiares dieron a conocer ambas se encontraban, junto con la hija de la también presentadora, al interior del inmueble cuando sucedieron los sismos.

En medio de la conmoción por la tragedia, el último mensaje del productor y fundador de la agencia Hispanomedios, Daniel Ferrer, señala que siguen en la búsqueda de Yorgelis y su madre.

Me encantaría decir que no es cierto, que se trata de un ‘fake news’, pero el tiempo no juega a favor. Yorgelis quedó atrapada junto a su mamá en Coral Beach, en La Guaira, ayer, durante el devastador terremoto”, escribió.

Agregó que fue rescatada su hija Miranda, pero Yorgelis y su madre todavía no.

Hoy no es ‘la Tigrita’ quien guarda, quizá, sus últimos suspiros debajo de los escombros esperando ser encontrada. Es una madre venezolana que aguarda, igual que miles, por la ayuda del mundo entero”, expresó.

Actualmente siguen las labores para remover escombros de la construcción, con la esperanza de localizar a más sobrevivientes.

Trayectoria de la actriz venezolana

Yorgelis Delgado es una actriz, animadora y bailarina venezolana que alcanzó fama durante la década de los años 90 por su participación en programas juveniles de la televisión de Venevisión, especialmente en el popular espacio infantil El Club de los Tigritos.

Nacida como Yorgelis del Carmen Delgado Escalona en La Guaira el 15 de diciembre de 1982, se convirtió en uno de los rostros más recordados de una generación de niños venezolanos que crecieron viendo programas musicales, concursos y series juveniles.

Su salto a la fama llegó con “El Club de los Tigritos”, un programa infantil-juvenil transmitido por Venevisión entre los años 90, donde compartió pantalla con figuras como Roxana Chacón, Estefanía López y Tyanny Santos.

Además de ser animadora, participó como actriz en producciones juveniles relacionadas con ese universo televisivo.

Después de varios años vinculada al entretenimiento venezolano, Delgado se alejó de la farándula. En 2009 se retiró del mundo artístico y posteriormente formó una familia.

Más de 589 fallecidos en Venezuela

Terremotos en Venezuela. Visual and Written

Los terremotos de magnitudes 7.2 y 7.5 que sacudieron Venezuela el pasado martes continúan dejando historias de profundo impacto humano.

Hasta el momento, las autoridades venezolanas informaron que los sismos han dejado al menos 589 fallecidos y cerca de un millar de heridos, mientras continúan las labores de búsqueda y rescate en las zonas más afectadas.

Sin embargo, la identidad de todas las víctimas no ha sido confirmada oficialmente.

Mientras avanzan las operaciones de búsqueda y rescate, las autoridades mantienen el estado de emergencia debido a los graves daños ocasionados por los terremotos y las réplicas registradas en las últimas horas.