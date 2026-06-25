Tiktoker causa polémica: Predijo los dos devastadores terremotos en Venezuela hace un mes

Un clip publicado en la plataforma TikTok anticipó con extrema exactitud los dos potentes terremotos que destruyeron el territorio de Venezuela el miércoles 24 de junio. La doble catástrofe sísmica registra hasta este momento un saldo preliminar de 235 víctimas fatales y más de mil ciudadanos desaparecidos.

Las plataformas digitales viralizaron la grabación de manera explosiva durante las primeras maniobras de rescate. Miles de internautas compartieron el archivo original al comprobar las perturbadoras coincidencias entre el mensaje de internet y el desastre natural que golpea a la nación sudamericana.

Desastre en Caracas tras los terremotos. REUTERS

El caos se apoderó de las calles mientras los cibernautas trasladaron la conversación hacia el terreno del misticismo. La precisión del pronóstico generó un intenso debate sobre la veracidad de las advertencias publicadas en la red antes de los movimientos telúricos.

El mensaje que alertó a Venezuela

Un joven que utiliza el seudónimo Jesús López “El servidor” subió el controversial video a su perfil personal. El creador de contenido tituló el material como “Mensaje de advertencia para el pueblo de Venezuela” y lo publicó exactamente el 13 de mayo de 2026.

La fecha del registro demuestra que la alerta circuló en la red más de un mes antes de que los sismos de magnitud 7.2 y 7.5 colapsaran la infraestructura del país. El joven justificó su discurso afirmando que recibió una fuerte revelación espiritual a principios de mayo.

El tiktoker aseguró que una fuerza divina preparaba eventos severos para castigar las malas acciones de la sociedad. El adolescente miró fijamente a la cámara y detalló la llegada inminente de fenómenos naturales capaces de paralizar a toda la república.

El protagonista pronunció una frase que hoy resuena en las pantallas de millones de teléfonos móviles. “Luego llegarán dos terremotos que afectarán al país de forma trágica”, sentenció el menor con tono firme y directo en la grabación que hoy satura internet.

Regiones marcadas por la tragedia

El video viral no solo predijo la cantidad exacta de sismos, sino que enumeró las zonas de mayor riesgo. El joven mencionó a Caracas, Valencia, Maracaibo, Mérida, Sucre, Táchira y Maracay como los focos principales de la devastación inminente.

La coincidencia entre los puntos señalados y las ciudades que hoy reportan edificios colapsados multiplicó el asombro de los espectadores. Las autoridades continúan removiendo escombros en las mismas entidades territoriales que el venezolano enlistó en su sorpresivo pronóstico de mayo.

Los creyentes inundaron la sección de comentarios del video original, validando la cualidad profética del mensaje ante la dolorosa realidad. Muchos usuarios exigieron a los funcionarios de gobierno prestar mayor atención a este tipo de revelaciones publicadas en espacios públicos virtuales.

Escombros en La Guaira tras el terremoto. REUTERS

Por otro lado, los expertos en tecnología y comportamiento digital aportaron un análisis completamente escéptico sobre el fenómeno masivo. Los especialistas recordaron que los algoritmos priorizan y reflotan estos contenidos enigmáticos inmediatamente después de cualquier catástrofe de impacto mundial.

Las audiencias traumatizadas consumen este material para encontrar explicaciones rápidas ante tragedias fortuitas e imposibles de controlar. El pánico generalizado y la incertidumbre operan como el combustible perfecto para transformar un simple video en tendencia mundial.

Los equipos de emergencia mantienen las labores de búsqueda a contrarreloj en las zonas cero del desastre estructural. Mientras las máquinas retroexcavadoras retiran toneladas de cemento, el intenso debate sobre el video predictivo monopoliza la conversación en el ciberespacio.