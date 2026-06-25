Sube a 235 la cifra de muertos por los terremotos que sacudieron Venezuela

Al menos 235 muertos dejan los potentes terremotos que sacudieron a Venezuela el miércoles, según un nuevo balance suministrado por el ministro de Salud, Carlos Alvarado.

Un reporte previo daba cuenta de 188 fallecidos y poco más de 1.500 heridos.

Lamentablemente hemos recibido alrededor de 235 pacientes que llegan sin signos vitales o fallecen al momento de llegar en nuestros establecimientos de salud", dijo el ministro Alvarado este jueves a la televisión estatal.

Las autoridades venezolanas informaron horas antes que el número de muertos continuaría aumentan en los próximos días, conforme las operaciones de rescate se desarrollaran.

Países como México, Colombia y Francia ya mandaron a sus equipos de socorristas al territorio venezolano para que ayuden a rescatar a los sobrevivientes y evaluar las condiciones de la infraestructura básica antes de permitir que la población civil regrese a sus hogares.

Estados Unidos dio a conocer que destinaría 150 millones de dólares en ayuda a Venezuela, esto como parte de los nuevos convenios bilaterales entre ambas naciones. También informó de una nueva contribución de 100 millones de dólares a un fondo humanitario de la ONU para el país.

La catástrofe se abatió sobre un país lidiando desde hace años con una crisis económica que ha dejado gran parte de su infraestructura en un estado precario, complicando las labores de rescate y recuperación, y supone una prueba para el Gobierno interino del país, que recibía promesas de ayuda de la comunidad internacional.

Unas 70 mil familias de La Guaira resultaron afectadas por los sismos, dijo el ministro del Interior, Diosdado Cabello, en imágenes difundidas por la televisión estatal el jueves por la noche, aunque grabadas horas antes.

Cabello afirmó que unos 4 mil 200 hombres y mujeres de diferentes organismos de seguridad y protección civil estaban desplegadas en el estado de La Guaira y se esperaba incrementarlos el viernes a unos 11 mil 500 funcionarios.

Los videos también mostraron la llegada de maquinaria pesada a la zona para las labores de rescate.

La zona más afectada, el estado de La Guaira, cerca de Caracas, "se ha convertido en un área de desastre", dijo la presidenta, y añadió que su Gobierno estaba colaborando con empresas para desplegar maquinaria pesada con el fin de acelerar las labores de rescate. El suministro eléctrico seguía siendo escaso el jueves.

El principal aeropuerto de Caracas, situado en La Guaira, fue cerrado por los daños. Las imágenes grabadas por testigos durante los terremotos mostraban escenas de pánico por el derrumbe de los techos.

Así vivieron los venezolanos los sismos

Miles de venezolanos relataron haber vivido momentos de angustia cuando los dos fuertes terremotos sacudieron el país con pocos minutos de diferencia.

Testigos describieron cómo edificios completos se balanceaban, ventanas estallaban y el suministro eléctrico se interrumpía en algunas zonas, mientras familias enteras salían apresuradamente a las calles buscando espacios abiertos por temor a nuevos derrumbes. Muchos pasaron la noche al aire libre debido a las constantes réplicas y al miedo de regresar a sus viviendas.

Las redes sociales se llenaron de videos y testimonios que reflejaron el impacto del desastre. En las imágenes se observa a personas corriendo entre nubes de polvo, vecinos ayudando a rescatar a quienes quedaron atrapados bajo los escombros y ciudadanos formando cadenas para retirar piedras y concreto de manera improvisada antes de la llegada de los equipos de emergencia.

También se difundieron escenas de hospitales atendiendo a decenas de heridos y de comunidades organizándose para repartir agua, alimentos y refugio a las familias que perdieron sus hogares.

Cuando bajamos el escenario era de película, de terror", dijo María Alejandra, una vecina de Caracas, que no facilitó su apellido.

Las casas se derrumbaron cerca del epicentro del terremoto en Morón, una pequeña localidad costera del estado de Carabobo, donde no había agua ni electricidad. Tres niños se encontraban entre al menos ocho fallecidos en la zona, dijo a Reuters la alcaldesa Emily Riera.

La Guaira fue declarada un área de desastre mientras continuaban las labores de rescate. REUTERS

Unas 200 familias de un complejo residencial dañado en Morón sacaban las pertenencias personales a las que podían acceder, como colchones, televisores y lavadoras.

Algunos dijeron que se iban a quedar con familiares, mientras otros esperaban los refugios prometidos por el Gobierno.

Denis Sequera, de 47 años, contó que su nieta de cinco años ayudó a poner a salvo a su padre, de 79 años, cuando comenzaron las sacudidas, mientras ella ayudaba a su madre, de 70 años.