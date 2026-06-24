Famosos reaccionan al terremoto que sacudió Venezuela y activó alerta de tsunami

La tarde de este miércoles Venezuela vivió momentos de incertidumbre tras una serie de movimientos telúricos que fueron percibidos en distintas regiones del país.

De acuerdo con información difundida por el Servicio Geológico de Estados Unidos (USGS), el fenómeno estuvo compuesto por dos terremotos de gran intensidad ocurridos con apenas segundos de diferencia.

Inicialmente se reportó un sismo de magnitud 7.1, pero posteriormente el organismo actualizó los datos e informó que en realidad se trató de un doble evento sísmico: un primer movimiento de magnitud 7.2 seguido, apenas 39 segundos después, por otro de magnitud 7.5.

Los terremotos tuvieron lugar cerca de la zona de Morón y alcanzaron una profundidad aproximada de 10 kilómetros, lo que contribuyó a que fueran percibidos en amplias áreas del territorio venezolano.

El movimiento también pudo sentirse en varias regiones de Colombia, donde las autoridades activaron protocolos de monitoreo para descartar posibles riesgos.

Pánico en Caracas y reportes de daños

Los primeros reportes apuntan a escenas de preocupación entre los habitantes de Caracas y otras ciudades.

Testigos relataron que cientos de personas abandonaron edificios residenciales, oficinas y centros comerciales al sentir el fuerte movimiento de la tierra.

Videos compartidos en redes sociales mostraron a ciudadanos reunidos en calles y espacios abiertos mientras esperaban información oficial sobre lo ocurrido.

Algunas versiones preliminares también señalaron afectaciones estructurales en distintos puntos de la capital venezolana, aunque las autoridades continúan evaluando la magnitud de los daños.

La situación generó una intensa conversación en internet, donde miles de usuarios compartieron fotos, videos y mensajes describiendo cómo vivieron el terremoto.

AFP

La alerta que encendió las redes sociales

Además del impacto provocado por los sismos, la posibilidad de un tsunami generó preocupación entre la población.

Durante varias horas, el tema dominó las tendencias en redes sociales y millones de personas buscaron información sobre el alcance del fenómeno.

En Colombia, la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres informó que no existía amenaza de tsunami para sus costas, aunque los monitoreos continuaron de manera preventiva.

Mientras tanto, en Venezuela la atención permaneció centrada en la evolución de la emergencia y en los reportes de posibles réplicas.

En menos de una hora, dos sismos se dejaron sentir en Venezuela. Especial.

Los famosos envían mensajes de apoyo

A medida que comenzaron a conocerse los primeros detalles del terremoto, varias celebridades reaccionaron a través de sus plataformas digitales.

Uno de los primeros en pronunciarse fue el cantante venezolano Danny Ocean, quien compartió un mensaje de solidaridad para sus compatriotas.

El intérprete expresó su preocupación por la situación y pidió mantenerse unidos durante este momento complicado.

Mandando fuerza y muchas oraciones para Venezuela. Hoy más que nunca, unidos, escribió el artista, mensaje que rápidamente acumuló miles de reacciones entre sus seguidores.

Por su parte, la actriz y modelo Marjorie de Sousa también utilizó sus redes para enviar palabras de apoyo.

La famosa publicó un breve mensaje acompañado de una expresión de cariño hacia su país natal.

Mi Venezuela, orando por ti, escribió.

Marjorie de Sousa Instagram

Las publicaciones fueron compartidas ampliamente por usuarios que agradecieron las muestras de solidaridad en medio de la incertidumbre.

Ricky Montaner también reaccionó al terremoto que sacudió a Venezuela.

Ricky Montaner Instagram

Continúa el monitoreo de las autoridades

Tras los terremotos, organismos de protección civil y autoridades locales iniciaron labores de evaluación para determinar el impacto real del fenómeno.

Los especialistas también mantienen vigilancia ante posibles réplicas que puedan registrarse en las próximas horas o días.

Mientras continúan los trabajos de inspección, la atención permanece puesta en las comunidades afectadas y en la actualización constante de los reportes oficiales.

Por ahora, el terremoto ya es considerado uno de los eventos sísmicos más comentados del año en la región, no solo por su intensidad, sino también por la enorme repercusión que tuvo en redes sociales, donde figuras del entretenimiento y millones de usuarios se unieron para expresar su preocupación y enviar mensajes de apoyo a Venezuela.