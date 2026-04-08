Las frutinovelas se convirtieron en uno de los contenidos más inesperados que están dominando las redes sociales. Impulsadas por herramientas de inteligencia artificial, estas historias protagonizadas por frutas humanizadas mezclan humor, drama y estructuras clásicas de telenovela en formatos breves que están acumulando millones de reproducciones en plataformas como TikTok e Instagram.

En cuestión de días, este tipo de videos superó los 30 millones de visualizaciones, posicionándose como una de las tendencias más llamativas dentro del contenido generado con IA.

Y es que lo que comenzó como un experimento terminó escalando a un formato reconocible, con personajes, tramas y hasta referencias a la cultura pop.

¿Qué son las frutinovelas y por qué se volvieron tan populares en internet? Captura de pantalla

Qué son las frutinovelas y por qué se volvieron virales

Se trata de pequeñas historias narradas como si fueran telenovelas, donde los protagonistas son frutas con rasgos humanos, emociones y conflictos dramáticos.

Uno de los ejemplos más compartidos incluye a Banana Negra, un personaje que disputa el amor de Chica Naranja mientras enfrenta la competencia de otros pretendientes igual de peculiares.

Aunque la estética puede parecer absurda, la estructura narrativa sigue fórmulas muy conocidas: infidelidades, traiciones, secretos y giros inesperados.

Ese contraste entre lo ridículo de los personajes y lo familiar del formato es parte clave de su viralidad. El público reconoce el lenguaje de las telenovelas, pero lo consume en una versión breve, acelerada y completamente digital.

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El papel de la inteligencia artificial en el fenómeno de las frutinovelas

Detrás del auge de las frutinovelas está el crecimiento de la inteligencia artificial generativa, que permite crear imágenes y videos a partir de instrucciones escritas, conocidas como prompts.

Desde finales de 2022, con la expansión de herramientas como chatbots y generadores visuales, la producción de contenido se volvió mucho más accesible. Hoy, cualquier usuario puede diseñar personajes, escenarios y narrativas sin necesidad de equipos de producción tradicionales.

En este caso, la IA no solo facilita la creación, también define el estilo: personajes exagerados, expresiones marcadas y una estética que mezcla lo caricaturesco con lo hiperrealista.

El origen del formato, según distintas recopilaciones en redes, apunta a una parodia de realities como Love Island, donde los participantes fueron reemplazados por frutas creadas digitalmente. A partir de ahí, el formato evolucionó hacia historias más estructuradas.

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De tendencia global a versiones que hacen referencia a la cultura pop

El fenómeno de las frutinovelas no se quedó en un solo mercado. Rápidamente comenzó a adaptarse a contextos locales, incorporando referencias a figuras públicas y situaciones reconocibles para distintas audiencias.

En algunos casos, estas historias han tomado inspiración en conflictos de la cultura pop, transformando a celebridades en versiones caricaturizadas como frutas. Ejemplos como “Fresmilia” o “Durastini” muestran cómo este formato se ajusta fácilmente a narrativas conocidas, mientras que personajes como “Dukiwi” hacen guiños directos a artistas actuales.

Aunque las frutinovelas funcionan principalmente como contenido ligero, su crecimiento también abre preguntas sobre el tipo de narrativas que se consumen en redes sociales.

Especialistas han señalado que el formato, al ser breve, emocional y repetitivo, puede influir en la forma en que se perciben ciertas dinámicas, especialmente entre audiencias jóvenes. La combinación de algoritmos y contenido altamente digerible potencia su alcance y permanencia en el feed.

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Al mismo tiempo, este fenómeno evidencia cómo la inteligencia artificial está transformando la manera en que se crea y distribuye el entretenimiento. Ya no se trata solo de grandes producciones, sino de ideas simples que, con las herramientas adecuadas, pueden escalar rápidamente.

Por ahora, las frutinovelas siguen creciendo en visualizaciones y adaptaciones. Su permanencia dependerá del ritmo con el que evolucionen las tendencias en redes, pero su impacto inmediato ya las colocó como uno de los ejemplos más claros del tipo de contenido que la IA está impulsando actualmente.