Tammy Parra convierte trend del Mundial 2026 en una reflexión sobre los desaparecidos

La influencer Tammy Parra se colocó entre las principales tendencias de redes sociales tras publicar un video que transformó un popular trend de maquillaje en un mensaje de concientización sobre las personas desaparecidas en México y la labor de las madres buscadoras.

La creadora de contenido aprovechó una dinámica inspirada en la emoción por el Mundial de Futbol 2026, para abordar una problemática social que afecta a miles de familias en el país, generando miles de reacciones entre sus seguidores.

Lo que parecía ser un video enfocado en el entusiasmo por la próxima Copa del Mundo tomó un giro inesperado. A medida que avanzaba la grabación, Tammy recreó una situación relacionada con una desaparición y mostró una ficha de búsqueda con su propia imagen y la fecha de inicio del torneo.

Foto: Captura de video

Lo más doloroso de desaparecer es que todo siga como si nada, que nadie note tu ausencia, pero hay quienes siguen buscando todos los días. Un país entero puede reunirse para celebrar, pero también para detenerse un momento para ver, porque detrás de cada ficha hay alguien que todavía espera volver a casa", dijo Tamara.

Foto: Captura de video

Durante el video, la influencer reflexionó sobre el dolor que enfrentan las familias que continúan buscando a sus seres queridos y destacó que detrás de cada ficha de búsqueda existe una persona que espera regresar a casa.

Mientras unos festejan, otros siguen buscando. No estamos en contra de celebrar, estamos en contra de ignorar”, dice el video.

En la descripción se puede leer:

A mí también me gusta celebrar y me emociona ver a nuestro país en la cancha, pero no puedo negar este sentimiento agridulce. Un tema no tiene por qué invalidar a otro. Puedo emocionarme y gritar GOL y al mismo tiempo sentir frustración por todas las injusticias en nuestro país. Amar a tu país también es sentir dolor por él.

Sí, celebremos y disfrutemos el mundial, pero sin olvidar a quien siguen esperando que su hija que su hijo, su padre o madre vuelvan a casa. Este video no esta en contra del mundial, esta en contra de la indiferencia… No normalicemos la ausencia y NO miremos a otro lado”.

Foto: Captura de video

¿Qué mensaje quiso transmitir la influencer?

A través de su publicación, Tammy explicó que es posible disfrutar de eventos deportivos y al mismo tiempo reconocer las problemáticas que atraviesa el país.

La creadora de contenido señaló que sentir orgullo por México no está peleado con expresar preocupación por las injusticias que ocurren diariamente. Además, aclaró que su intención no era criticar la celebración del Mundial, sino llamar la atención sobre la indiferencia que puede surgir ante una realidad que afecta a miles de personas.

Foto: Captura de video

¿Cómo reaccionaron en redes sociales?

La publicación tuvo un fuerte impacto en TikTok, donde acumuló cerca de 4.6 millones de reproducciones en menos de 18 horas.

Las reacciones estuvieron divididas. Algunos usuarios reconocieron la iniciativa y agradecieron que utilizara su alcance para dar visibilidad a una causa sensible.

Entre los comentarios favorables destacaron mensajes de apoyo hacia las madres buscadoras y opiniones que señalaron que la influencer estaba ayudando a mantener vigente la conversación sobre las desapariciones.

¿Por qué también recibió críticas el video?

No todos los internautas estuvieron de acuerdo con la propuesta. Algunos cuestionaron la relación entre el Mundial de Futbol y la problemática de las desapariciones, mientras que otros consideraron que el tema podría haberse utilizado para generar interacción y aumenta alcance del contenido.

Incluso hubo quienes sugirieron que, además de difundir el tema, sería importante destinar recursos o apoyo directo a los colectivos de búsqueda.

Pese a las opiniones encontradas, el video logró abrir una conversación en redes sociales sobre una problemática que continúa afectando a miles de familias mexicanas.