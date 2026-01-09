Críticas a Tammy Parra tras recomendar la inteligencia artificial como "asesor psicológico"

La influencer mexicana Tammy Parra continúa siendo una figura de gran popularidad, pero también de controversia. Sus declaraciones explosivas en redes sociales han captado la atención de seguidores y críticos por igual. La más reciente polémica surgió cuando la creadora de contenido sugirió el uso de inteligencia artificial (IA) como una especie de asesor psicológico para quienes no cuentan con los recursos para acudir a un profesional.

A lo largo de su trayectoria, Tammy Parra ha estado involucrada en diversas controversias, desde la infidelidad de su exprometido hasta su relación con su mánager, Héctor Klunder, así como sus comentarios sobre la energía masculina y femenina. Estas situaciones han mantenido a la influencer en el centro de la conversación digital, sumándose ahora su reciente recomendación de la IA como herramienta de apoyo emocional.

Lo que dijo sobre la IA como “psicólogo”

El hecho ocurrió durante una dinámica de preguntas y respuestas en sus historias de Instagram, cuando una seguidora le consultó sobre cómo acceder a ayuda psicológica si no contaba con recursos económicos. Tammy Parra destacó la importancia de acudir con un profesional cuando sea posible, pero sugirió que, en su experiencia, la inteligencia artificial podía ser una alternativa temporal.

En los últimos meses, las aplicaciones de IA han ganado popularidad en redes sociales por su accesibilidad y facilidad de uso. Muchas personas las utilizan para recibir orientación sobre temas cotidianos, resolver dudas o incluso explorar cuestiones más personales. Sin embargo, especialistas en salud mental advierten que la IA no reemplaza la terapia profesional y carece de respaldo científico para tratar problemas psicológicos.

Tammy Parra agregó que desde su perspectiva, la inteligencia artificial brinda una opinión “objetiva” sobre diferentes situaciones, lo que considera útil para tomar decisiones o reflexionar.

“A veces necesitamos una opinión muy objetiva de lo que pensamos, porque pedir consejos a las personas puede ser complicado; siempre responden desde sus propias experiencias y heridas. Por eso está bueno apoyarte de la IA, porque te da unas buenas cachetadas. A mí me ha ayudado bastante”, afirmó.

Aunque sus declaraciones provocaron críticas y debates en redes sociales, la influencer dejó claro que no busca sustituir la atención profesional, sino ofrecer una alternativa para quienes temporalmente no tienen acceso a ella.

La situación refleja cómo la popularidad de la inteligencia artificial en plataformas digitales se ha expandido a distintos ámbitos de la vida cotidiana, incluyendo la salud emocional, y cómo figuras públicas como Tammy Parra pueden influir en la percepción de sus seguidores sobre herramientas tecnológicas y bienestar personal.