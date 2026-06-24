Familias buscadoras reclaman resultados y no solo mesas de diálogo

Los colectivos de búsqueda no están en contra del Mundial; también aman a su país, pero piden que las autoridades les brinden la misma atención que se le está dando a la justa deportiva y refuercen las acciones para que sus seres queridos sean encontrados. Así lo expresó Daniela González, integrante del colectivo Una Luz en el Camino, en entrevista radiofónica.

No es que estemos en contra, simplemente queremos la misma atención que le dan a esta situación, a este festejo. Queremos la misma atención para las familias”, acotó.

Aprovechando la coyuntura del torneo internacional para visibilizar la gravedad de las desapariciones en el país, las familias buscadoras han concentrado sus acciones en la capital, cerca del Estadio Ciudad de México. La madre buscadora refirió que las concentraciones comenzarán por la tarde rumbo al coloso deportivo:

Hoy, en punto de las 4 de la tarde, va a haber una concentración de familias buscadoras en la estación del Tren Ligero Textitlán, esto con rumbo al estadio, pero bueno, para nuevamente seguir alzando la voz, seguir visibilizando esta situación que a muchas familias nos ha tocado: la desaparición de nuestros seres queridos… También comentar que habrá otra concentración en la Glorieta de las y los Desaparecidos, en la Cascarita por la Memoria; allá habrá también compañeras, compañeros que estarán haciendo esta visibilización, principalmente para pedir al gobierno que se comprometa y que realmente haya una investigación.”

Respecto a los acercamientos con el gobierno federal y local, González criticó severamente la falta de resultados, al asegurar que los encuentros con la Secretaría de Gobernación, la Fiscalía General de la República y las autoridades capitalinas se quedan solo en el papel y no en búsquedas efectivas.

Lamentablemente, estas mesas de diálogo... solamente se han quedado en esa mesa de diálogo, en esos apuntes, en esas libretas; lamentablemente, lo que nosotros queremos es una respuesta, queremos encontrar a nuestros hijos”, denunció la activista, quien suma cuatro años buscando a su hijo Axel Daniel. Agregó que, tras reunirse con el secretario de Gobierno local, César Cravioto, “lamentablemente tampoco ha sucedido nada”.

Finalmente, lanzó un llamado urgente a la ciudadanía para solidarizarse con su causa, deslindando al movimiento de cualquier interés partidista: