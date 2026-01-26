Simi Casa tendrá noche al estilo Bridgerton, con todo y baile: cuándo y dónde

Ser fan del Dr. Simi y, al mismo tiempo, de la saga de Bridgerton, no es algo raro. Pero seguro nunca imaginaste ver estas dos temáticas juntas. El sueño se hizo realidad y la Simi Casa tendrá una velada de época al estilo Bridgerton, conoce todos los detalles.

Si vives en la Ciudad de México, seguro has escuchado sobre las Noches de Museos. Se trata de una iniciativa de la Secretaría de Cultura estatal, para fomentar la visita a estos espacios culturales, pero de una forma distinta, para atraer a un público más amplio.

Por esa razón, el último miércoles de cada mes, los museos participantes abren sus puertas por la tarde-noche, con una programación especial. Inicialmente se trataba de visitas guiadas gratuitas, pero con los años ha crecido la oferta.

Hoy los museos presentan propuestas diferentes y originales, que van desde actividades escénicas y conciertos, hasta noches temáticas. Algunas son gratuitas, pero otras tienen un costo accesible, aunque si debes tomar en cuenta que muchas veces el cupo es limitado.

Desde el año pasado, la Simi Casa se unió a esta iniciativa, inaugurando su participación con una ofrenda monumental en vísperas de Día de Muertos. Esta vez, trae un concepto único en sintonía con la nueva temporada de los Bridgerton.

El la Simi Casa puedes conocer la historia detrás del Dr. Simi Facebook Simi Casa

Simi Casa presenta su Noche de Museo al estilo Bridgerton

A través de sus redes sociales, la Simi Casa dio a conocer que se unirá a la primera Noche de Museos del 2026 con una velada romántica y elegante. ¿Qué habrá?

Como en toda noche de época, el baile cortesano será uno de los protagonistas. Un DJ será el encargado de poner el ritmo para una versión contemporánea del clásico baile de salón, donde no importará si vas solo, en pareja o grupo.

Además, el Dr. Simi lanzó el reto para que te aprendas una coreografía que subió a sus redes y seas parte del Flashmob que se llevará a cabo cada 30 minutos durante el tiempo que dure el evento.

Finalmente, si nunca has ido a la Simi Casa, podrás conocer el museo con sus visitas guiadas para adentrarte en la vida de Víctor González, la persona detrás del Dr. Simi.

¿Cuándo será la noche al estilo Bridgerton en la Simi Casa?

La velada al estilo Bridgerton se llevará a cabo el próximo 28 de enero a partir de las 6 de la tarde y hasta las 10 de la noche, en el marco de la primera Noche de Museos del 2026. La cita será en Río Neva #17, alcaldía Cuauhtémoc, en la Ciudad de México, dentro de la Simi Casa.

Antes de lanzarte, toma en cuenta que hay código de vestimenta. Para mantener la magia de la temática se pide ir con ropa formal, al estilo de la época romántica.

También toma en cuenta que el costo del boleto para este museo es de 100 pesos mexicanos por persona y 50 pesos para niños, estudiantes, adultos mayores y personas con discapacidad.

Finalmente, llega temprano para no quedarte sin ser parte de las visitas guiadas o participar en el baile.

El Franz Mayer tendrá una pijamada para la primera Noche de Museos del 2026 Facebook Museo Franz Mayer

Museos con temáticas originales para la Noche de Museos de enero

Museo Franz Mayer: Pijamada real. Lleva tu pijama y cobija, y disfruta de un plan relajado con taller de skincare, juegos de mesa, función de cine y, por supuesto, visitas guiadas, pero con chismecito incluido.

Museo Casa del Risco: lotería en LSM. Para promover la inclusión, este museo tendrá un con un taller para crear tu propia lotería en Lengua de Señas Mexicana (LSM). Además, Somos Danza Enseña hará una presentación de danza integrando la danza folklórica con LSM.

Mystika: experiencia inmersiva nocturna. Este museo, fuera de lo “clásico”, tendrá un recorrido inmersivo con visualización guiada por Coral de la Vega y música en vivo de Luis Cardoso.

Museo del Telégrafo: concierto nocturno. Para los amantes de la música, este recinto tendrá el concierto “Sofos: De la raíz a la ruta” con entrada libre, pero aforo limitado. Además, contarán con una visita guiada previa.

Museo Kaluz: concierto-meditación. Para iniciar el año conectando con la naturaleza, este museo tendrá un concierto-meditación con plantas a cargo de Madis Agromusic. Además, podrás recorrer las salas antes del evento.

Las Noches de Museos son una excelente oportunidad para conocer los diferentes recintos culturales que tiene la Ciudad de México, sin la formalidad que caracteriza a los museos. Si amas a los Bridgerton, no te pierdas la velada en la Simi Casa.