"No solo Judas"; deudor exhibido en marcha del 8M revive discusión sobre pensión alimenticia

El caso de un deudor alimentario exhibido durante la marcha del 8M en Tlaxcala volvió a colocar en la conversación pública un problema que afecta a miles de niñas y niños en México: el incumplimiento del pago de pensiones alimenticias.

El Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, administrado por el Sistema Nacional DIF, contabiliza actualmente más de 6 mil 300 personas registradas como deudoras alimentarias en el país, es decir, padres o madres que no han cumplido con su obligación legal de proporcionar recursos para la manutención de sus hijos, de acuerdo con datos difundidos por Reporte Índigo,

Este registro fue creado tras reformas a la Ley General de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes en 2023, con el objetivo de concentrar información sobre quienes incumplen con estas obligaciones y así proteger el bienestar de los menores de edad.

En ese contexto nacional ocurrió el episodio que se volvió viral durante la movilización del Día Internacional de la Mujer en Tlaxcala.

Quién es Juan Judas Tadeo, el deudor alimentario exhibido en la marcha 8M de Tlaxcala

El video viral del 8M: ¿Cómo exhibieron al deudor alimentario en Tlaxcala?

Durante la marcha del 8 de marzo en Tlaxcala, un hombre identificado como Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez participaba en un performance pro feminista: caminaba con el torso descubierto, con mensajes pintados en el cuerpo como “No machismo” y “Me callo para que ellas hablen”, mientras llevaba las manos atadas con una cuerda.

Sin embargo, al llegar a la explanada del Palacio de Gobierno, una mujer lo confrontó públicamente y lo señaló como deudor alimentario, acusándolo de no pagar la pensión de su hijo.

El momento fue grabado por asistentes y difundido en redes sociales, donde rápidamente generó debate.

La mujer no lo acusó de ser un padre ausente, sino de no cumplir con la obligación de pagar la pensión alimenticia, un señalamiento que el propio hombre posteriormente no negó.

De acuerdo con la versión de la expareja, el hijo que tienen en común tiene nueve años y el conflicto legal por la pensión se ha mantenido durante años en tribunales.

Trayectoria de Juan Judas Tadeo Vázquez: de funcionario público a deudor exhibido

De acuerdo con información recopilada por TELEDIARIO, Juan Judas Tadeo Vázquez Sánchez es licenciado en Derecho egresado de la Universidad Autónoma de Tlaxcala.

Documentos públicos citados por ese medio indican que también ha ocupado cargos administrativos en el gobierno estatal y municipal, entre ellos:

Coordinador de Transparencia en el Ayuntamiento de Yauhquemehcan

​Auxiliar administrativo en la Dirección Jurídica del Ayuntamiento de Chiautempan

​Jefe de departamento en la Dirección Jurídica de Pensiones Civiles del estado

Además, hasta 2025 participaba en un proyecto del DIF estatal de Tlaxcala enfocado en la atención a población vulnerable, lo que generó cuestionamientos en redes sociales tras hacerse pública la acusación.

El caso también ha generado discusión porque en Tlaxcala fue aprobada en 2023 la llamada Ley 3 de 3 contra la violencia, que busca impedir que personas con antecedentes de violencia familiar o deudores alimentarios ocupen cargos públicos.

"Existe un proceso legal": La respuesta de Juan Judas Tadeo tras la marcha

Tras la viralización del video, Juan Judas Tadeo publicó un mensaje en redes sociales donde reconoció que existe un proceso legal en su contra.

En ese video, afirmó que fue demandado en 2022 por el tema de la pensión alimenticia, aunque sostuvo que mantiene contacto con su hijo y que el conflicto con su expareja se originó porque no lograron llegar a un acuerdo.

También expresó que la exposición pública durante la marcha afectó su vida personal y su imagen.

En el video difundido en redes, la mujer que lo confrontó no lo señala como padre ausente, sino específicamente como deudor alimentario, un hecho que él mismo reconoce al mencionar que existe un proceso judicial relacionado con la pensión.

¿Qué es el Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias y cuántos deudores hay en México?

Más allá del caso viral, especialistas y resoluciones judiciales han señalado que no pagar la pensión alimenticia puede constituir violencia económica contra los hijos.

La Suprema Corte de Justicia de la Nación ha señalado que el incumplimiento de las obligaciones alimentarias se configura no solo cuando no se paga nada, sino también cuando se hacen aportaciones parciales o insuficientes sin justificación legal.

Esto significa que cualquier modificación al monto de la pensión debe solicitarse ante un juez.

El objetivo de estas medidas, así como del Registro Nacional de Obligaciones Alimentarias, es garantizar el interés superior de niñas, niños y adolescentes, quienes son los principales afectados cuando se interrumpe el apoyo económico tras la separación de los padres.

Un debate que va más allá de un caso viral

El episodio ocurrido en Tlaxcala volvió visible un problema que no es aislado. Las cifras del registro nacional muestran que miles de menores en México enfrentan la falta de pensión alimenticia, lo que ha impulsado reformas legales y mecanismos públicos para identificar a quienes incumplen con esta responsabilidad.

Más allá de la polémica en redes, el tema vuelve a poner sobre la mesa una discusión de fondo: la obligación legal y moral de garantizar el sustento de hijas e hijos, incluso cuando las relaciones de pareja se han terminado.