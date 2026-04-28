"Seis balazos": El aterrador VIDEO de TikTok que exreina publicó antes de su asesinato en Polanco

Lo que en su momento pareció ser un contenido más dentro de las tendencias virales de TikTok, hoy se ha convertido en una pieza clave dentro de la conversación pública sobre el caso de Carolina Flores.

El video, publicado el 18 de marzo de 2025, muestra a la joven participando en un juego interactivo donde dispara a botellas colocadas sobre su cabeza. Lo perturbador no es solo la dinámica del video, sino un detalle que ha dejado a miles de usuarios impactados: en la grabación se escuchan seis disparos, la misma cantidad de balazos que, según los reportes, se escucharon el día en que fue asesinada.

A esto se suma el mensaje que acompaña el video: “Ojo de loca no se equivoca”, una frase que ha sido interpretada por muchos como un posible indicio de que la joven presentía algún tipo de amenaza, aunque también podría tratarse simplemente de una coincidencia dentro del contexto de la tendencia.

La canción que intensifica la inquietud

El material audiovisual está musicalizado con “Laurita Garza”, interpretada por Los Invasores de Nuevo León. La elección del tema no ha pasado desapercibida, ya que en su letra se narra una historia de violencia en la que una mujer dispara seis veces contra su pareja.

La coincidencia entre la narrativa de la canción, el número de disparos y el destino de la exreina de belleza ha generado una ola de teorías en redes sociales, donde usuarios debaten si el video podría tener un significado más profundo o si se trata de un caso trágico marcado por coincidencias estremecedoras.

Así ocurrió el feminicidio en Polanco

De acuerdo con las investigaciones, el crimen ocurrió el 15 de abril de 2025 en un domicilio ubicado en Polanco, en la Ciudad de México. La principal sospechosa es Érika María “N”, madre del esposo de la víctima.

El caso ha sido clasificado como feminicidio por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, que ya cuenta con una orden de aprehensión contra la presunta agresora.

Según los reportes, todo quedó registrado por una cámara con sensor de movimiento instalada por la propia Carolina en el área del cunero de su hija. En las imágenes se aprecia una breve conversación entre ambas antes del ataque, lo que ha llamado la atención de las autoridades, ya que no se detecta una discusión previa que explique la agresión.

Publicación de Carolina Flores en TikTok se ha hecho viral. Especial

La conversación previa al ataque

Minutos antes del crimen, víctima y agresora sostuvieron un intercambio aparentemente cotidiano. Hablaron sobre su llegada en automóvil y sobre León, el perro de la familia, un golden retriever que incluso estuvo presente durante el ataque.

Posteriormente, la presunta agresora pidió un favor simple: una botella de agua. Ese momento fue clave. Cuando Carolina se dio la vuelta para atender la solicitud, recibió los disparos.

El relato de los hechos señala que, tras el ataque, el esposo de la víctima salió para ver qué ocurría, a lo que su madre habría respondido con una frase que hoy forma parte de la investigación: una declaración que sugiere celos, control y una posible motivación emocional detrás del crimen.

Un historial de tensiones familiares

Familiares de Carolina Flores han señalado que la relación con su suegra se deterioró con el paso del tiempo, especialmente durante el embarazo de la joven. Las diferencias habrían provocado un distanciamiento que, lejos de resolverse, escaló hasta un desenlace fatal.

Incluso, la pareja decidió mudarse a la Ciudad de México para alejarse de un entorno que describían como conflictivo. Sin embargo, la visita de la presunta agresora en abril coincidió con el día del crimen, lo que refuerza las líneas de investigación sobre premeditación.

Foto: Especial

Exigen justicia y respuestas

El caso ha provocado indignación tanto en la familia como en redes sociales. La madre de la víctima ha exigido públicamente que la responsable se entregue y enfrente la justicia, mientras que usuarios han impulsado el tema para evitar que quede impune.

Carolina Flores, quien fue coronada como Miss Teen Universe Baja California 2017, también era creadora de contenido y mantenía una comunidad activa en plataformas digitales. Hoy, su historia se ha convertido en un símbolo de la violencia que enfrentan muchas mujeres.

AAAT*