Viralizan publicación de exreina de belleza asesinada en Polanco, CDMX

Las últimas publicaciones en TikTok de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada Polanco, Ciudad de México (CDMX), se han vuelto foco de atención tras el caso que conmocionó al país.

Carolina, identificada como exMiss Teen Universe Baja California 2017, compartía contenido cotidiano, familiar y tendencias virales en la plataforma bajo el usuario @carolinaff444.

Últimas publicaciones de Carolina Flores, exreina de belleza asesinada en Polanco

Publicación de Carolina Flores en TikTok se ha hecho viral. Especial

El último video publicado de Carolina fue un trend relacionado con Justin Bieber y el evento “Bieberchella”. En el clip aparecía sonriente y con una actitud relajada, acompañando la publicación con la frase: “¿Cómo que hay personas en Bieberchella que no se saben esta?”.

El video ha cobrado relevancia porque mostraba una imagen completamente opuesta al drama que, según la investigación, vivía en privado.

Otra de las publicaciones que más llamó la atención fue una donde aparecía junto a su pareja y su bebé, acompañada del mensaje “Mi pequeña gran familia”.

Ese contenido generó una fuerte reacción entre usuarios porque reflejaba una etapa familiar que parecía estable y feliz. Además, acompañó ese momento con la frase: “¿A eso le tenía tanto miedo?”.

Tras conocerse el feminicidio, cientos de personas dejaron mensajes de despedida, incredulidad y exigencia de justicia en esa publicación.

En general, su TikTok mostraba una vida centrada en maquillaje, moda, humor, trends musicales y momentos personales. Varias publicaciones transmitían mensajes de autoestima y superación, lo que hizo aún más impactante para sus seguidores enterarse de que, según versiones difundidas por su familia, Carolina vivía miedo y tensiones dentro de su entorno cercano.

Suegra de Carolina, prófuga

Sobre el caso, la Fiscalía de la Ciudad de México investiga su muerte bajo protocolo de feminicidio.

Carolina fue asesinada a balazos por su suegra, de acuerdo con un video filtrado en redes en donde se ve cómo fueron los hechos.

Por ahora, la suegra de la exreina de belleza se encuentra prófuga, mientras que el esposo de Carolina fue puesto bajo investigación, ya que notificó del asesinato un día después de que sucedió.

¿Quién era Carolina Flores, asesinada en Polanco?

Publicación de Carolina Flores en TikTok se ha hecho viral. Especial

Carolina Flores Gómez fue una modelo y creadora de contenido originaria de Ensenada. Nació el 4 de abril de 1999 y desde muy joven mostró interés por el modelaje, los concursos de belleza y la presencia en redes sociales. Su imagen pública estaba ligada al mundo de la moda, el estilo de vida y el emprendimiento digital, donde comenzó a ganar seguidores en plataformas como TikTok e Instagram.

Su nombre se hizo conocido a nivel estatal en 2017, cuando fue coronada como Miss Teen Universe Baja California 2017. Ese logro la convirtió en una figura reconocida dentro de los certámenes juveniles del norte del país y le abrió oportunidades en promociones, sesiones fotográficas y colaboraciones en redes. Diversos medios la describieron como una joven carismática, con facilidad para desenvolverse frente a cámaras y con interés por la industria del entretenimiento.

En años recientes residía en la Ciudad de México, donde formó una familia y era madre de una bebé de ocho meses.

Fue asesinada el 15 de abril de 2026 en un departamento de la colonia Polanco III Sección.

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