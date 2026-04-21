¿Qué es 'copycat', término ligado al tiroteo en Teotihuacán?

El término ‘copycat’ se ha ligado al tiroteo en Teotihuacán, luego de que autoridades del Estado de México (Edomex), dieran detalles del perfil del agresor, identificado como Julio César Jasso.

Hasta ahora se sabe que el responsable del tiroteo del pasado lunes 20 de abril, en la Zona Arqueológica de Teotihuacán, era originario de Tlapa, Guerrero; llegó a la Ciudad de México (CDMX) y luego se trasladó a San Juan Teotihuacán.

Entre sus pertenencias, encontraron manuscritos relacionados con hechos violentos, como la Masacre de Columbine, ocurrido en Colorado, Estados Unidos, en 1999.

Lo anterior, ha servido de base para una incluir en la hipótesis de investigación el término ‘copycat’, como parte del perfil psicológico de Julio César Jasso.

'Copycat', término ligado al tiroteo en Teotihuacán

Tiroteo en Teotihuacán, el 20 de abril del 2026. Cuartoscuro

En criminología, copycat (del inglés, literalmente “imitador”) se usa para describir a una persona que repite o imita un delito famoso, mediático o previamente conocido, inspirándose en otro criminal, caso real o incluso en ficción.

Un crimen copycat ocurre cuando alguien reproduce elementos de otro delito, por ejemplo:

El mismo modus operandi (forma de actuar).

Mismo tipo de víctimas.

Escenificación similar de la escena del crimen.

Uso de símbolos, mensajes o firmas parecidas.

Búsqueda de notoriedad mediática igual que el caso original.

Desde la criminología y psicología criminal, suele relacionarse con:

Deseo de fama o atención.

Identificación con otro delincuente.

Fantasías violentas reforzadas por medios.

Necesidad de poder o reconocimiento.

Trastornos de personalidad o impulsividad en algunos casos.

Se habla mucho del efecto copycat, donde la cobertura intensa de un crimen puede motivar a personas vulnerables a imitarlo. Por eso muchos especialistas recomiendan no glorificar criminales ni difundir detalles excesivos.

Si una persona comete un ataque replicando la ropa, mensajes y método de un asesino serial famoso, sería considerado un acto copycat.

Masacre de Columbine, presunta inspiración para el tiroteo

Tiroteo en Teotihuacán, el 20 de abril del 2026. Cuartoscuro / Axel Sánchez

Una hipótesis de investigación sobre lo ocurrido en Teotihuacán, es que el agresor actuó bajo el efecto ‘copycat’ y eligió el aniversario número 27 de la Masacre de Columbine, uno de los tiroteos escolares más impactantes de la historia de Estados Unidos y marcó un antes y un después en la percepción de la violencia escolar.

Este violento hecho ocurrió el 20 de abril de 1999 en Columbine High School, una escuela secundaria ubicada cerca de Littleton.

Ese día, dos estudiantes de último año, Eric Harris y Dylan Klebold, ingresaron armados con rifles, pistolas y explosivos caseros. Su plan original, según investigaciones posteriores, era detonar bombas en la cafetería para causar una matanza mucho mayor, pero los artefactos fallaron. Entonces comenzaron a disparar dentro y fuera del plantel. En menos de una hora asesinaron a 12 estudiantes y 1 profesor, hirieron a más de 20 personas y después se suicidaron dentro de la escuela.

La escena fue caótica: alumnos escondidos debajo de mesas, personas escapando por ventanas y cientos de policías rodeando el campus. La respuesta policial fue muy criticada porque tardaron varias horas en entrar completamente al edificio, mientras algunas víctimas seguían atrapadas. Ese punto cambió después los protocolos de emergencia en escuelas y cuerpos policiales de EU.

El caso también se volvió un referente criminológico por el llamado “efecto Columbine” o copycat, ya que varios atacantes posteriores dijeron admirar o estudiar ese crimen.

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