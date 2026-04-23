¿Qué es un carcinoma, el cáncer que le dio a Luisito Rey?

Lo que parecía un tema menor terminó convirtiéndose en un momento de quiebre para Luisito Rey. Entre confesiones personales y reflexiones profundas, el influencer habló abiertamente sobre un diagnóstico que encendió las alarmas: un carcinoma en el dedo. Pero, ¿qué es exactamente esto?

El carcinoma es, sin duda, el “rostro más común” del cáncer. Se estima que representa entre el 80 % y el 90 % de los casos diagnosticados en el mundo. Pero ¿por qué es tan frecuente?

La respuesta está en su origen: este tipo de cáncer se desarrolla en las células epiteliales, es decir, aquellas que recubren órganos y tejidos, como la piel y las estructuras glandulares. Dado que este tejido está presente en gran parte del cuerpo, las probabilidades de que ahí surjan alteraciones malignas son mayores.

Lejos de ser una sola enfermedad, el carcinoma engloba diversos subtipos que se clasifican según su localización y características. Además, uno de sus rasgos más relevantes es su capacidad de diseminarse a otras partes del organismo, en un proceso conocido como metástasis, lo que hace fundamental su detección y atención médica oportuna.

Foto: Captura de video

El tema llama la atención tras el caso relacionado con Luisito Rey, quien compartió que le detectaron un carcinoma en uno de sus dedos. Su testimonio no solo puso sobre la mesa la importancia de la detección oportuna, sino también cómo hábitos aparentemente inofensivos pueden tener consecuencias.

Según relató, la ansiedad lo llevaba a morderse las uñas de forma constante, provocando pequeñas heridas. Con el tiempo, estas microlesiones pudieron complicarse, especialmente al entrar en contacto con bacterias durante actividades cotidianas, como el cuidado de sus mascotas.

Soy Luis y mi fracaso fue tener miedo y no actuar. No llegué al éxito y fracasé, me perdí y al encontrarme me di cuenta de que no tenía a Dios en la vida. Para mí, la fama no es el éxito, no es algo que tenga que ver con el dinero, visitas o aceptación, va directamente relacionado con lo que eres en el día a día.

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Hasta hace poco me investigaron un carcinoma en el dedo, está en proceso de investigación el otro dedo. Aquí no tengo uña, me quitaron piel para poner en mi dedo. Me callé, me pausé y postergué muchas cosas por inseguridad. Hoy busco explorarme y aceptarme aunque duela", dijo Luisito.

Más allá del caso particular, su experiencia deja una reflexión importante: el carcinoma, aunque común, puede desarrollarse en lugares inesperados y a partir de factores que muchas veces pasan desapercibidos. Por eso, prestar atención a cambios en la piel, heridas que no cicatrizan o lesiones persistentes puede marcar la diferencia.

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