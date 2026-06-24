¿Qué es una abducción extraterrestre? La aterradora teoría viral ligada al Mundial 2026

El Mundial de 2026 no solo ha dado de qué hablar por los resultados dentro de la cancha. En los últimos días, una historia relacionada con extraterrestres se convirtió en uno de los temas más comentados en plataformas como TikTok, Instagram y X.

Todo comenzó cuando una conocida influencer y vidente brasileña aseguró haber tenido una visión relacionada con el encuentro entre Brasil y Escocia. Según su relato, durante el partido ocurriría una supuesta intervención extraterrestre que incluiría la desaparición de jugadores y aficionados ante la mirada del mundo entero.

La historia rápidamente se viralizó. Miles de usuarios compartieron teorías sobre lo que podría ocurrir, mientras otros se preguntaban si existía algún antecedente similar en la historia de los fenómenos paranormales.

Aunque no existe ninguna evidencia que respalde estas afirmaciones, la polémica sirvió para poner nuevamente sobre la mesa uno de los temas más intrigantes de la cultura popular: las abducciones extraterrestres.

¿Qué es una abducción extraterrestre?

Una abducción extraterrestre es la supuesta experiencia en la que una persona afirma haber sido secuestrada temporalmente por seres de otro planeta.

Los relatos suelen tener elementos muy parecidos entre sí. Quienes aseguran haber vivido algo así hablan de luces extrañas, sonidos inusuales, pérdida de la noción del tiempo y encuentros con figuras humanoides de ojos grandes.

En muchos casos también describen haber despertado en lugares desconocidos o recordar supuestos procedimientos médicos realizados dentro de una nave espacial.

abducción extraterrestre Freepik

Con el paso de los años, estas historias se volvieron parte importante de la cultura popular gracias a películas, libros y documentales que ayudaron a construir la imagen clásica de los llamados "grises", los extraterrestres más asociados a este tipo de relatos.

Lo que dice la ciencia sobre estos testimonios

A pesar de la enorme cantidad de historias que circulan en todo el mundo, hasta ahora no existe una sola prueba científica que confirme la existencia de abducciones extraterrestres.

Sin embargo, investigadores y especialistas en salud mental han estudiado durante décadas por qué muchas personas están convencidas de haber vivido estas experiencias.

Una de las explicaciones más aceptadas está relacionada con la parálisis del sueño.

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Cuando el cerebro juega malas pasadas

La parálisis del sueño ocurre cuando una persona despierta antes de que su cuerpo salga completamente de la fase profunda del sueño.

Durante esos segundos o minutos, la persona puede sentirse consciente, pero incapaz de mover los brazos, las piernas o incluso hablar.

Lo más impactante es que este fenómeno suele estar acompañado de alucinaciones muy realistas. Algunas personas afirman ver sombras, figuras observándolas desde la habitación o sentir una presencia cerca de la cama.

Los especialistas consideran que muchas experiencias asociadas a extraterrestres podrían tener su origen en este tipo de episodios.

Dependiendo de la época y la cultura, estas visiones han sido interpretadas de diferentes maneras. Hace siglos se atribuían a demonios o espíritus; en tiempos modernos, algunos las relacionan con visitantes de otros mundos.

El caso que marcó la historia de las abducciones

Gran parte de la imagen moderna de las abducciones extraterrestres nació en la década de 1960 con el famoso caso de Betty y Barney Hill en Estados Unidos.

La pareja afirmó haber observado un objeto extraño mientras viajaba por carretera. Meses después, y tras someterse a sesiones de hipnosis, comenzaron a describir supuestos encuentros con seres extraterrestres y exámenes médicos realizados dentro de una nave.

abducción extraterrestre Especial

El caso alcanzó gran repercusión mediática y terminó influyendo en cientos de relatos posteriores que presentaban características muy similares.

La teoría viral del Mundial y el poder de internet

La supuesta predicción relacionada con el partido entre Brasil y Escocia no cuenta con respaldo científico ni con evidencias verificables. Tampoco existe alguna alerta oficial que sugiera un riesgo de este tipo.

Aun así, el caso demuestra cómo las redes sociales pueden convertir una historia insólita en un fenómeno global en cuestión de horas.

Entre videos y especulaciones, la teoría logró captar la atención de millones de personas y revivir un debate que lleva décadas fascinando a la humanidad.

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Por ahora, lo único confirmado es que el Mundial 2026 sigue generando conversación dentro y fuera de la cancha. Y aunque los extraterrestres continúan siendo parte del terreno de las teorías, las preguntas sobre el universo y sus misterios parecen estar más vivas que nunca.