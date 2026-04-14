Los Simpson y Humberto Vélez defienden a los actores de doblaje contra la IA 

Cómo hacen Los Simpson para mantenerse 36 años a la vanguardia y ser capaces de predecir desde un partido de futbol (0-0 entre Portugal y México) o una lesión de un futbolista (Neymar), hasta el ascenso de Donald Trump al poder o la gira mundial de BTS. Cesar Mazariegos, escritor y productor de la nueva temporada, lo tiene claro.

“La cultura siempre cambia, las cosas cambian, la tecnología cambia, las nuevas películas... por ejemplo, Con Once Upon a Time in Hollywood, de Tarantino; nos inspiramos en ella para un nuevo capítulo, tenemos el homenaje a una estrella y su doble de acción. El mundo cambia, el show cambia. Y siempre observamos todo el movimiento. A veces la gente dice: ‘Ah, bueno, Marge y Homero se conocieron en los años 70’. ¿Cómo que ahora fue en los 90? Bueno, porque tienen 36 años de existencia; la serie debemos actualizarla. Insisto, así como cambia el mundo, cambia el show”, aseguró Mazariegos.

Pero esto no sólo debe cambiar en su versión original, sino también en cómo la serie llega a uno de sus mercados más importantes: el de Latinoamérica. Parte fundamental fue volver a tener al elenco de doblaje original de las primeras temporadas, como Humberto Vélez, voz de Homero Simpson, quien desde hace tres temporadas se sumó nuevamente al proyecto.

En la vida tienes que estar al tanto de todo lo que pasa. Soy actor, tengo una formación actoral, y parte de esa formación es que estés actualizado de todo siempre. Tengo 71 años y no creo que deba volver a ser joven nunca más, soy viejo ya, pero soy un viejo que sabe las cosas que los jóvenes quieren y necesitan. Las que no quieren. Pero aparte, el programa original es así. Es actual. Las primeras temporadas de Los Simpson trataban temas que hoy ya no se tratan, y viceversa”, sostuvo Vélez.

Para el actor, voz icónica de Homero, dejar de estar a la vanguardia sería traicionarse a sí mismo y a su profesión; por eso siempre trata de mantenerse informado, incluso del lenguaje que se usa en la actualidad.

Si tengo en mis manos el doblaje de esta maravilla de programa, lo menos que puedes hacer es seguir actualizándote todo el tiempo para no traicionarte a ti mismo primero y no traicionar tu trabajo. Sobre todo el trabajo que me ha llevado a cómo le encanta a todo el mundo de Latinoamérica esto”.

La adaptación se hace de forma meticulosa que muchas veces modifica el programa original. No es la idea de cambiar las cosas, pero es lógico que, de la mentalidad estadunidense a la nuestra, muchas cosas tienen que cambiar a fuerza. Esa salsa, ese salero con el que nosotros hablamos y somos, eso no lo tienen los americanos; son más tranquilitos, son más señoriales, ¿no? Y nosotros somos un relajo”, agregó Vélez.

Los Simpson volverán esta semana con más capítulos de su más reciente temporada. Disney

La IA y el escrutinio no los detienen

No sólo las temáticas se transforman, también las formas de hacer un chiste o escribir un guion. En Estados Unidos particularmente se vive un escrutinio profundo sobre las obras que hacen sátira de la actualidad, como cuando se prohibieron capítulos de South Park por burlarse de figuras políticas, pero esto no los frena; de hecho, lo ven como un reto para seguir, pese a que haya quienes no están de acuerdo con ciertos tipos de humor.

Lo que uno podía escribir antes hoy no es así; decir un chiste sobre algo también cambia y un profesional sabe eso. Entonces nosotros evolucionamos con ello, pero no es fácil, si así lo fuera, cualquiera lo podría hacer. Entonces lo vemos como un reto. Te toca hacerlo y siempre estamos en eso cada día: venimos al trabajo para encontrar la manera de hacerlo bien”, dijo el escritor Mazariegos.

Humberto suscribió: “Sí, los retos nos gustan, si no, no seríamos artistas. No nos gusta estar sentados esperando que las cosas caigan para nosotros. Vamos, las buscamos, las hacemos, las metemos en una coctelera, nos explotan los cerebros y vamos hacia adelante. A eso nos dedicamos”.

Pero hay una realidad que también alcanzó al arte: la inteligencia artificial (IA) y su uso para generar guiones, algo que ya han abordado en capítulos como Bart’s Birthday, el primer episodio de la temporada 36 lanzado en 2024, donde incluso juegan con un falso final de la serie burlándose de lo que haría la IA si no estuvieran los guionistas.

Personalmente nosotros no la usamos, no nos interesa, no nos gusta y nosotros nos burlamos de eso. En el primer episodio de la 36 hicimos un capítulo donde se acabaron Los Simpson y ¿quién lo escribió? La IA. En nuevos episodios siempre vamos a hablar sobre eso. Pero para decir que vamos a aprender de esa cosa en el cuarto de escritores, no, eso es lo que hacemos nosotros. Eso es lo que hace don Humberto y con quien él trabaja. Yo digo: no nos roben la identidad ni el trabajo, porque eso es lo que hace a la humanidad especial, cada uno es auténtico”, sentenció Mazariegos.

La temporada 37 de Los Simpson se estrenó en Estados Unidos el 28 de septiembre de 2025 y en Latinoamérica, a través de Disney+, el 14 de enero. Esta temporada cuenta con 15 episodios de televisión más especiales, destacando el episodio número 800 y el 802, que llega a México este mes de abril, donde el propio Humberto Vélez aparece interpretándose a sí mismo en la serie, en un capítulo que rinde tributo totalmente a la cultura mexicana y en el que hasta Los Tigres del Norte tienen un cameo bastante cool.