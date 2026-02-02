Memes del Día de la Candelaria que solo entenderás si debes los tamales

El Día de la Candelaria es una fecha esperada por muchas familias en México. Cada 2 de febrero, miles de hogares se preparan no solo para compartir los tradicionales tamales, sino también para conmemorar tres eventos importantes: la Presentación del Niño Jesús en el templo, la Purificación de la Virgen María después del parto y la celebración en honor a la Virgen de la Candelaria.

Este día combina aspectos religiosos, culturales y gastronómicos, formando parte del calendario festivo nacional.

Lo que también distingue a esta celebración es su toque festivo y humorístico. Para quienes sacaron el muñequito en la Rosca de Reyes el 6 de enero, el compromiso es claro: deben invitar los tamales.

Esta costumbre ha dado pie a una lluvia de memes en redes sociales, donde el ingenio mexicano convierte la obligación en diversión.

La tradición de los tamales el 2 de febrero

Más allá de la reunión familiar y los momentos de convivencia, este día tiene un trasfondo cultural. En México, la comida no solo es una necesidad: es símbolo de identidad. Y el tamal, hecho a base de maíz y rellenos variados, ocupa un lugar especial en muchas de nuestras festividades.

No es casualidad que este alimento esté tan presente el Día de la Candelaria. Como señala el Gobierno de México, esta tradición representa la unión de dos mundos: ya que en nuestro país se funde la costumbre religiosa con la antigua tradición prehispánica de ofrecer tamales en las fiestas que conmemoraban a los dioses de cada uno de los dieciocho meses del año náhuatl.

Los memes por el Día de la Candelaria

Una de las características que mejor define al mexicano es su capacidad para reír incluso en situaciones complicadas. Y en este contexto, el Día de la Candelaria se presta para explotar esa creatividad.

Ya sea con bromas sobre “pagar los tamales”, memes de dietas olvidadas, o situaciones absurdas, esta fecha se vive también a través del humor digital.

Es por eso que si te salió el muñequito o simplemente disfrutarás de unos ricos tamales, aquí te dejamos algunos memes para que también te rías mientras comes tu tamal.

