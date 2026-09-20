MrBeast construye comunidad de casi 10 millones de dólares en Ghana para combatir trabajo infantil

MrBeast construyó una comunidad valuada en casi 10 millones de dólares en Ghana para ofrecer educación, agua, atención médica y nuevas fuentes de ingresos a familias de una región productora de cacao, mientras lanzó una crítica contra las grandes compañías chocolateras por las condiciones que persisten dentro de algunas cadenas de suministro.

Jimmy Donaldson, nombre real del creador de contenido, presentó el proyecto Abna Dakwa Village en un video de YouTube. La construcción requirió alrededor de un año de planeación y ocho meses de obras en la Región Oriental de Ghana.

El complejo incluye una escuela para más de 300 estudiantes, viviendas para maestros, una clínica, sistemas de agua potable, energía solar, un mercado y espacios destinados a agricultura y producción de alimentos.

El objetivo es reducir algunas de las presiones económicas que llevan a menores de comunidades productoras de cacao a trabajar en lugar de permanecer en la escuela.

¿Qué construyó MrBeast en Ghana?

Abna Dakwa Village fue levantada sobre un terreno que anteriormente no estaba desarrollado. En el centro del proyecto se encuentra una escuela con 10 salones y capacidad para más de 300 alumnos, además de una biblioteca y espacios recreativos.

La comunidad cuenta también con 10 viviendas gratuitas destinadas a maestros, una clínica médica, un mercado comunitario, dos torres para abastecimiento de agua y un sistema de electricidad alimentado por energía solar.

MrBeast compartió imágenes de su labor en Ghana Instagram

El proyecto incorpora instalaciones agrícolas, estanques para peces y un gallinero con la intención de producir alimentos localmente y generar alternativas económicas diferentes al cultivo de cacao.

MrBeast también informó que los habitantes recibirán acceso a electricidad y agua sin costo dentro de la comunidad. El proyecto ha sido presentado por el creador como una manera de atacar no solamente el trabajo infantil, sino algunos de los factores económicos y sociales que lo favorecen.

Los estudiantes tendrán comida gratuita durante cinco años

Uno de los componentes centrales del programa busca evitar que la falta de alimentos se convierta en una barrera para asistir a clases.

Beast Philanthropy y The Rockefeller Foundation anunciaron una alianza para proporcionar alimentos escolares elaborados con productos cultivados localmente durante los próximos cinco años en comunidades de Ghana.

El programa pretende mejorar la nutrición y asistencia escolar, pero también apoyar a agricultores de la zona mediante prácticas regenerativas y cultivos adicionales que puedan utilizarse para preparar las comidas.

MrBeast construye comunidad de casi 10 millones de dólares en Ghana para combatir el trabajo infantil Instagram

La iniciativa cuenta además con participación de organizaciones locales e internacionales como CARE, Fairtrade Africa, la West Akyem Co-operative Cocoa Farmers and Marketing Union y Gold Coast Nutrition Fund.

¿MrBeast pagó los 10 millones de dólares?

El creador presentó el proyecto mediante Beast Philanthropy, pero agradeció públicamente el apoyo de organizaciones como 1 Billion Followers Summit, Mohammed Bin Rashid Global Initiatives y Varkey Foundation, a las que describió como socios que ayudaron a hacer realidad la comunidad.

The Rockefeller Foundation participa específicamente en el programa de alimentación y desarrollo agrícola, mientras que Global Energy Alliance for People and Planet colaboró en la instalación del sistema de energía solar.

MrBeast critica a las grandes empresas chocolateras

El proyecto está relacionado directamente con otra de las empresas de Donaldson: Feastables, la marca de chocolates que fundó en 2022.

MrBeast ha cuestionado desde hace tiempo las condiciones existentes en la industria del cacao. En 2025 aseguró que cuando comenzó a investigar su propia cadena de suministro descubrió prácticas que consideraba poco éticas y afirmó que otras empresas le habían respondido que simplemente era “la manera en que funciona” el sector.

“Las grandes chocolateras no se preocuparán por el desenfrenado trabajo infantil hasta que ustedes, quienes ven este video, hagan algo al respecto”, afirmó Donaldson al pedir que los consumidores exijan mayor responsabilidad sobre el origen del cacao.

Feastables asegura actualmente que el 100% del cacao que utiliza cuenta con certificación Fairtrade y que paga a sus proveedores el precio de referencia para un ingreso digno o el precio de mercado cuando éste es superior. La compañía también afirma trabajar con sistemas de monitoreo y remediación de trabajo infantil.

¿Cuántos niños trabajan en la industria del cacao?

El problema va mucho más allá de una sola comunidad. Un estudio realizado por NORC de la Universidad de Chicago y financiado por el Departamento de Trabajo de Estados Unidos estimó que 1.56 millones de niños estaban involucrados en trabajo infantil relacionado con el cacao en Ghana y Costa de Marfil durante la temporada 2018-2019.

La cifra representaba aproximadamente 45% de los menores que vivían en hogares agrícolas de las zonas productoras analizadas.

El mismo estudio encontró que una gran proporción realizaba actividades consideradas peligrosas, entre ellas cargar objetos pesados, utilizar herramientas afiladas o estar expuestos a productos agroquímicos.

Sin embargo, trabajo infantil no es sinónimo automático de esclavitud o trata. Organizaciones especializadas explican que muchos de estos menores trabajan en explotaciones agrícolas familiares, aunque determinadas tareas, jornadas y condiciones sí cumplen con la definición internacional de trabajo infantil perjudicial.

La pobreza de los productores, la falta de acceso a escuelas, la inseguridad alimentaria y los bajos ingresos familiares están entre los factores que aumentan el riesgo.

Ghana y Costa de Marfil producen gran parte del cacao mundial

La importancia del problema también está relacionada con el peso que ambos países tienen dentro de la industria mundial del chocolate.

Ghana y Costa de Marfil producen juntos cerca de 60% del cacao mundial, de acuerdo con el Departamento de Trabajo estadounidense, por lo que las condiciones de sus comunidades agrícolas están estrechamente vinculadas con las cadenas de suministro de las principales compañías internacionales.

Gobiernos, productores y empresas chocolateras llevan más de dos décadas impulsando acuerdos para disminuir el trabajo infantil, aunque el problema continúa.

En 2024, los gobiernos de Ghana y Costa de Marfil, el Departamento de Trabajo estadounidense y la World Cocoa Foundation firmaron un nuevo marco de acción que pide mayor transparencia y procesos de debida diligencia dentro de las cadenas de suministro.