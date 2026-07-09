¿Erling Haaland fue rapero? La historia de la inesperada faceta musical del goleador noruego

Erling Haaland es uno de los máximos goleadores del mundo. Sin embargo, el futbol no es su única afición, el noruego también ha demostrado interés por la moda, su conocido cariño por las vacas y su faceta como empresario.

No obstante, existe un episodio que pocos aficionados conocen. Antes de convertirse en uno de los delanteros más letales del planeta, el atacante tomó un micrófono y grabó una canción de rap junto con dos compañeros de la selección juvenil.

Lo que comenzó como una simple ocurrencia durante una concentración terminó convirtiéndose en una curiosidad que, años después, volvió a cobrar fuerza gracias al éxito deportivo del futbolista durante el Mundial 2026.

¿Erling Haaland fue rapero? IG

¿Erling Haaland fue rapero? La historia detrás de Flow Kingz

La historia de Erling Haaland en el rap se remonta a 2016, cuando el futbolista tenía apenas 16 años y formaba parte de la Selección de Noruega Sub-17. Ahí no solo destacó por su capacidad goleadora, sino también por integrar el grupo de rap Flow Kingz, junto con sus compañeros Erik Botheim y Erik Tobias Sandberg.

El proyecto nunca tuvo la intención de convertirse en una carrera artística. Los tres futbolistas aprovecharon el tiempo libre para escribir una canción y grabar un videoclip. Con el paso de los años, el video alcanzó cerca de 21 millones de reproducciones en YouTube.

En su primera entrevista tras llegar al Manchester City, el delantero recordó que todos eran muy buenos amigos y explicó que el proyecto nació porque "estábamos un poco aburridos y decidimos hacer una canción de rap". De esa forma, los jóvenes experimentaron con la música únicamente por diversión.

¿Cómo nació "Kygo Jo", la única canción que grabó Erling Haaland?

El único sencillo que lanzó Flow Kingz lleva por nombre "Kygo Jo", título que podría hacer referencia al reconocido DJ y productor noruego Kygo, aunque ni Haaland ni sus compañeros han confirmado esa versión.

El videoclip se grabó en 2016 y muestra a los tres jóvenes en jardines y parques. También aparece Haaland frente a un asador con utensilios de cocina. Además, los futbolistas realizan una coreografía con movimientos robóticos mientras interpretan la canción en idioma noruego.

En aquel momento, el video pasó prácticamente desapercibido fuera de Noruega. Sin embargo, todo cambió cuando Haaland comenzó a destacar con Red Bull Salzburg, Borussia Dortmund y, posteriormente, Manchester City. Su participación con la Selección de Noruega en el Mundial 2026 volvió a despertar el interés por aquella producción musical.

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¿Qué ha dicho Erling Haaland sobre su inesperado pasado musical?

La historia dio un giro inesperado cuando el DJ Kygo anunció en sus redes sociales que lanzaría un remix de "Kygo Jo" si Haaland lograba marcar contra Brasil en los octavos de final del Mundial.

El delantero cumplió la condición al anotar dos goles y el productor noruego publicó una nueva versión del tema. El lanzamiento impulsó todavía más la popularidad de la canción original y demostró cómo una grabación amateur realizada durante la adolescencia logró alcanzar una audiencia global.

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Lejos de ocultar ese episodio, Haaland suele recordar con humor aquella experiencia. En declaraciones retomadas por los canales oficiales del Manchester City, explicó que el grupo surgió únicamente para divertirse durante las concentraciones juveniles y que jamás imaginaron el impacto que tendría años más tarde.

Aunque su carrera está completamente enfocada en el deporte, el éxito viral de "Kygo Jo" ha demostrado que aquella aventura musical continúa despertando curiosidad entre millones de aficionados alrededor del mundo. Incluso, al compartir el remix del famoso DJ en su cuenta oficial de Instagram, el futbolista escribió:

Gracias, @kygomusic. ¿Esto significa que ahora soy oficialmente un artista?

La historia de Flow Kingz confirma que incluso las grandes estrellas del deporte tienen capítulos inesperados en su pasado. Lo que nació como una broma entre tres adolescentes durante una concentración de la selección juvenil terminó convirtiéndose en una anécdota que hoy forma parte de la imagen pública de Erling Haaland y que sigue sorprendiendo a quienes descubren que, antes de conquistar el futbol, también probó suerte en el rap.