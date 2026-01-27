¡Qué suerte! Mamá de ARMY consigue primer lugar en la fila virtual en la venta de boletos para BTS 

BTS volvió a convertirse en tema principal en redes sociales luego de la venta de boletos para los conciertos que darán en México. Aunque todo el proceso está lleno de polémica tras las quejas de ARMY sobre fallas en la platafoma de Ticketmaster y reventa de las entradas, una fan del grupo tiene una experiencia que sin duda nunca olvidará y que decidó compartir en TikTok.

La historia de esta ARMY se volvió viral después de que mostrará el momento en el que se entera que su mamá logró el primer lugar en la fila virtual de Ticketmaster para comprar boletos de BTS.

Lo que llamó más la atención del video no fue solo la emoción de la joven, sino el hecho de que, mientras muchos usuarios tenían números de espera que superaban los 40 mil, su mamá logró entrar directamente al sistema de venta de boletos.

El inesperado primer lugar que consiguió la mamá de una ARMY

Mientras cientos de fans relataban que pasaron horas intentando conseguir entradas sin éxito, esta usuaria de TikTok mostró cómo su mamá fue asignada en el primer lugar de la fila virtual, lo que le permitió realizar la compra sin demoras.

Según lo compartido por la creadora del video, "mi mamá fue la número 1 en la fila y ya tenemos los boletos asegurados".

Este hecho, que para muchos parece imposible, generó reacciones de todo tipo. Algunos comentaron que fue pura suerte, mientras que otros bromearon diciendo que las madres tienen habilidades mágicas para lograr lo que otros no pueden.

“Siempre me había preguntado a quien le tocaba el 1, qué padre”.

“¡Felicidades chicas! Ahora que tu mamá se compre un boleto de lotería, trae más suerte que todo México”.

“Oye amiga, ¿no me quieres prestar a tu mamá para que me compre el boleto para Harry Styles?”.

“Yo no celebro tu boleto celebró la gente tan maravillosa que tienes a tu lado. No todos tienen la suerte de tener a gente aguantando nuestras locuras. Qué bonita familia tienes”.

“No soy Army, pero sentí bien bonito el grito de la mamá porque, aunque pareciera algo que es solo para sus hijas, es emocionante poder hacer algo para que tus hijos disfruten”.

La experiencia de otros fans y el debate sobre la fila virtual

Por otro lado, muchos usuarios aprovecharon la viralización del video para compartir sus propias historias. Varios mencionaron que sus lugares en la fila superaban los 50 mil, y que incluso después de esperar por horas, los boletos se agotaron en minutos.

Esto revivió las dudas sobre cómo funcionan realmente los sistemas de venta para conciertos de alta demanda.

A raíz de la historia, algunos fans empezaron a pedir consejos para tener más oportunidades la próxima vez. Sin embargo, la mayoría coincidió en que este tipo de resultados no pueden predecirse ni controlarse.

