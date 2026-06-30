Lupita TikTok presume a su nuevo novio, Maicol, y comparte románticas imágenes

Después de meses marcados por momentos difíciles en su vida personal, Lupita TikTok volvió a sonreír y decidió compartir con sus seguidores una nueva etapa en el plano sentimental.

La influencer originaria de Monterrey, presumió su relación con Maicol García mediante una publicación en Instagram, donde ambos aparecieron intercambiando muestras de afecto y dejando claro que atraviesan un momento lleno de ilusión.

Foto: Instagram realmaicol.777

¿Cómo confirmaron su relación?

La pareja hizo pública su historia de amor con una serie de fotografías en las que aparecen tomados de la mano, besándose y disfrutando de un paseo juntos.

Además de las imágenes, Maicol García acompañó la publicación con mensajes dedicados a Lupita TikTok, en los que expresó el cariño que siente por ella y aseguró que llegó a su vida en el momento en que más la necesitaba.

Foto: Instagram realmaicol.777

También compartieron un video en el que ambos aparecen jugando entre los chorros de agua de un parque, reflejando la complicidad y felicidad que viven en esta nueva etapa.

¿Quién es Maicol García, novio de Lupita TikTok ?

Aunque ahora ha llamado la atención por su relación con Lupita TikTok, Maicol García mantiene un perfil mucho más reservado que el de la influencer.

En Instagram cuenta con poco más de mil 800 seguidores y un número reducido de publicaciones, entre las que destacan algunos videos de comedia. Hasta el momento no ha dado a conocer muchos detalles sobre su vida personal, por lo que gran parte de sus seguidores apenas comienza a conocerlo.

La noticia de su nuevo noviazgo llega después de uno de los periodos más complicados para la creadora de contenido.

En mayo de 2025 enfrentó la pérdida de su hija recién nacida, Karely Yamileth, una situación que conmovió a miles de personas que seguían de cerca su historia.

A ello se sumó el proceso legal en contra de quien fuera su entonces pareja, Ricardo "N", quien fue detenido y acusado de un delito equiparable a violación debido a la condición de vulnerabilidad cognitiva de la influencer.

Foto: realmaicol.777

¿Cómo reaccionaron los usuarios?

La publicación rápidamente acumuló comentarios de seguidores que celebraron que Lupita TikTok vuelva a darse una oportunidad en el amor.

Entre los mensajes más repetidos destacaron las felicitaciones, los buenos deseos para la pareja y expresiones de apoyo por verla iniciar una nueva etapa tras los difíciles momentos que atravesó.