"Don Memo" se subió al tren y mandó a dormir a Morita

El buen ambiente que rodea a la Selección Mexicana no sólo se ve plasmado en los entrenamientos, sino también fuera de ellos. Guillermo Ochoa se subió al tren de “Don Memo” y cobijó al “niño Morita”, por lo que lo mandó a dormir, en un video que compartió el histórico portero mexicano en redes sociales.

“Ya puse a dormir a mi Niño… Descansen, Buenas Noches”, comentó “Don Memo” en el video que compartió en Instagram.

En las imágenes, Morita salió del cuarto para ver lo que pasaba, en un video en el que suena el tema tradicional infantil de “A dormir”, lo que provocó una ligera sonrisa del juvenil mexicano hacia el capitán de la Selección Mexicana, quien lo grababa con su celular.

“Don Memo” no ha tomado a mal la tendencia que se generó en redes sociales con el contraste generacional con Gilberto Mora.

Los usuarios han difundido diferentes videos con temáticas distintas, donde ‘Memo’ Ochoa cuida de Morita, como el que se difundió recientemente, evocando cuando un niño le pide a su mamá permiso para salir a jugar.

Gilberto Mora vive su primer Mundial a sus 17 años Reuters

“Don Memo” disputa su sexto Mundial a sus 40 años, mientras que Morita vive su primera Copa del Mundo a sus 17 años.

México enfrentará a Inglaterra en los Octavos de final del Mundial 2026, el próximo domingo 2026 en el Estadio Ciudad de México, duelo que iniciará a las 6 de la tarde.