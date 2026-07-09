¿Qué pasa si buscas Haaland en Google? El genial homenaje del buscador

El furor por la participación de Noruega en el Mundial 2026, pero sobre todo por las actuaciones de Erling Haaland, quien vive su primera ocasión en la Copa del Mundo de la FIFA, ha cautivado a millones de fanáticos, incluso de nuevos seguidores que antes no conocían el valor real del jugador del Manchester City.

A dos días del partido de cuartos de final en donde Noruega buscará seguir avanzando en su actuación histórica, Haaland lanzó un mensaje en sus redes sociales a sus millones de seguidores con una orden específica: “Una cosa para hacer hoy… busca mi nombre en Google”, escribió el atacante del Manchester City.

¿Cuál es la sorpresa al escribir el nombre de Erling Haaland en Google?Halaand

Miles de fanáticos se han dado a la tarea de ingresar el nombre de Erling Haaland en la barra de búsqueda de Google. En un inicio se despliega la clásica información del jugador, mientras que unos instantes después se despliega un “easter egg" que muestra una animación de guerreros nórdicos ejecutando el famoso “Viking Row”, la celebración noruega que se ha hecho viral y que ha terminado desde los estadios hasta Times Square e, incluso, una embarcación de la armada noruega.

La escuadra comandada por Haaland vive un torneo de ensueño. Clasificaron como segundos del Grupo I luego de haber dado descanso a su cuadro titular en el último partido ante Francia. En la ronda de eliminación directa ya pasaron sobre Costa de Marfil en la ronda de 16vos de final, mientras que el pasado domingo eliminaron a Brasil con dos goles de Haaland.

Así luce la animación de Haaland en Google Redes Sociales

¿Cuándo es el partido de cuartos de final de Noruega en el Mundial?

Tras asegurar su histórica clasificación a la ronda de los mejores ocho equipos del torneo, el conjunto de Noruega se medirá en contra de la selección de Inglaterra, quienes eliminaron a México en el Estadio Ciudad de México.

El compromiso de cuartos de final está programado para disputarse este sábado 11 de julio de 2026.