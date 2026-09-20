Exparticipante de 'La Más Draga' fue detenido en Texas; esto se sabe del caso

Brian Nicolás Escamilla, conocido en la escena drag como Vera Cruz y por su participación en La Más Draga, apareció en un registro de detención en Hidalgo County, Texas, luego de que comenzara a circular en redes sociales una fotografía policial del artista.

El registro consultado incluye el nombre de Escamilla Brian Nicolas entre las personas detenidas el 19 de septiembre de 2026 en Hidalgo County. La identidad coincide con el nombre de Brian Nicolás Escamilla, quien dio vida a Vera Cruz durante la cuarta temporada del reality mexicano.

La imagen fue difundida inicialmente por Busted Newspaper, sitio estadounidense que recopila fotografías y datos procedentes de registros de detenciones. A partir de esa publicación, la fotografía comenzó a circular entre seguidores de La Más Draga durante el fin de semana.

¿Por qué habría sido detenido Vera Cruz?

De acuerdo con la información atribuida al registro difundido por Busted Newspaper, Escamilla habría sido detenido por presuntamente conducir bajo los efectos del alcohol y resistirse al arresto.

Hasta el momento, sin embargo, no se ha localizado públicamente un expediente judicial o comunicado de las autoridades que permita confirmar con mayor detalle las circunstancias en las que ocurrió la detención, el nivel de los cargos o la situación jurídica posterior del artista.

Por ello, los señalamientos corresponden únicamente a información asociada con el registro de arresto y no significan que Escamilla haya sido declarado culpable de algún delito.

Escamilla fue detenido en Estados Unidos Especial

Tampoco se ha informado públicamente si permaneció detenido, pagó alguna fianza o recibió una fecha para comparecer ante un tribunal.

Vera Cruz reacciona a la fotografía de su arresto

La publicación del mugshot llamó rápidamente la atención entre los seguidores de la escena drag mexicana debido a la popularidad que Vera Cruz consiguió después de su paso por La Más Draga.

Vera Cruz reaccionó con humor a la circulación de la fotografía en redes sociales, aunque sin ofrecer detalles sobre las circunstancias de la detención.

“Si les cuento como me arrestaron ayer en drag prometen no juzgarme?”, comentó en su X.

Por otro lado, la artista drag compartió dos imágenes: una en donde aparece con Paris Hilton y Lindsay Lohan como detenidas y otra en donde también sale Amanda Bynes.

¿Quién es Vera Cruz de La Más Draga?

Vera Cruz es el personaje drag creado por Brian Nicolás Escamilla de León, artista originario de Monterrey, Nuevo León, quien comenzó a ganar notoriedad dentro de la escena regiomontana antes de llegar al reality.

Antes de participar en La Más Draga, Escamilla ya había llamado la atención por sus performances y por incorporar elementos poco convencionales a sus presentaciones, entre ellos vestuarios con efectos de fuego.

En 2021 fue seleccionado como uno de los participantes sorpresa de La Más Draga 4: La Cuarta Transformación, temporada conducida por Roberto Carlo. Vera Cruz compitió junto a artistas como Rebel Mörk, C-Pher, Iris XC, Elektra Vandergeld y Leexa Fox.

Durante su participación consiguió notoriedad por sus propuestas visuales y por una imitación de Pati Chapoy que incluso fue reconocida públicamente por la conductora de televisión.

Vera Cruz terminó en el octavo lugar de aquella temporada, cuya ganadora fue Rebel Mörk.

¿Qué es un mugshot?

En Estados Unidos se conoce como mugshot a la fotografía que las autoridades toman de una persona al momento de ser procesada después de una detención.

La existencia de este tipo de imagen no constituye prueba de culpabilidad. Dependiendo del estado y la jurisdicción, los registros pueden hacerse públicos incluso antes de que exista una acusación formal o una resolución judicial.

En el caso de Escamilla, el registro público consultado únicamente permite confirmar que una persona identificada como Brian Nicolas Escamilla aparece dentro de las detenciones del 19 de septiembre en Hidalgo County.