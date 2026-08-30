Del traje de Travolta al escudo del Capitán América: cómo es la subasta de cine más exclusiva

HOLLYWOOD.— ¿Cuánto pagaríamos por tener en casa el histórico traje blanco que John Travolta inmortalizó en Fiebre de sábado por la noche o la capa de Batman de Michael Keaton y hasta el disfraz de Robert Downey Jr. como Iron Man; pudiendo incluso elegir entre las manos de tijeras de Johnny Depp o la auténtica máscara verde que hizo famoso a Jim Carrey?

Suena pura fantasía, pero todo se encuentra a la venta en una subasta millonaria que están exponiendo justo frente al Museo de la Academia del Oscar, en otro conocido Museo Automovilístico Peterson, donde incluso guardan los autos mas famosos de James Bond y Volver al Futuro (aunque esos no están en venta).

Así es como en una privadísima recepción pudimos ser testigos de las más valiosas “joyas” de Hollywood, cuando todavía no les colocaron el cartel de ‘vendido’.

Subasta en Hollywood. Cortesía Fabián W. Waintal

La invitación de Propstore había sido tan exclusiva que por lógicas razones de seguridad solo podíamos subir hasta el cuarto piso del penthouse quienes tuviéramos un código QR expresamente designado con un número personalizado, para quienes ya habíamos sido verificados.

Tampoco faltó el champagne y un elegante charcuterie, como en la más típica fiesta secreta de Beverly Hills, donde decidieron exponer una selección especial de algunos de los 1,700 artículos de la millonaria subasta.

Los valiosos recuerdos son tan nostálgicos como la futurística patineta flotante Hoverbaord con que Marty McFly disfrutó en Volver al futuro, porque está siendo rematada al mismo tiempo que la placa OUTATIME del automóvil Delorean y una gigante guitarra eléctrica roja exactamente igual a la que se perdió después del rodaje, firmada personalmente por Michael J Fox, Christopher Lloyd y el elenco de Volver al futuro.

Subasta en Hollywood. Cortesía Fabián W. Waintal

Por su pequeño tamaño hay algunos artículos que pueden llegar a pasar desapercibidos, aunque no dejan de figurar entre los más importantes, como la bola dorada snitch de Harry Potter o el verdadero origen de Jurassic Park con el mosquito prehistórico atrapado en el ámbar donde habían extraído el ADN de los dinosaurios, apenas un poco más grande que las credenciales de policía que usaban Mel Gibson y Danny Glover en Arma mortal.

Hasta una dentadura con enormes colmillos resultan irreconocibles si no fuera que nos aclaran que son los que llevaba puesto Michael Jackson cuando se transformaba en el hombre lobo de Thriller.

Es más: si no estuvieran expuestos al lado de las fotos del cine, jamás hubiéramos adivinado que una impecable camisa blanca es la que había usado Uma Thurman en el clásico baile con John Travolta en Tiempos violentos. Tal cual como el típico traje negro, que incluye la corbata y la camisa de Samuel Jackson, en el mismo filme.

Snitch dorada de las cintas de Harry Potter. Cortesía Fabián W. Waintal

Llama la atención el traje medieval de Kevin Costner en Robin Hood, justo al lado de la vincha de Ralph Machio en Karate Kid, el sombrero de Johnny Depp en Piratas del Caribe y el de Daniel Day Lewis en Pandillas de Nueva York.

La exhibición parece un verdadero museo de Hollywood, con la gran diferencia de poder llevarlos a casa, por el precio justo. Todos, sin excepción, generan un instantáneo recuerdo de haberlos visto en el cine, como el inolvidable uniforme de piloto que un jovencito Tom Cruise vistió con el nombre de Maverick, en la primera versión de Top Gun o el traje negro de Daniel Radcliffe de Harry Potter y una sucia camisa que Bruce Willis tenía puesta en Duro de Matar.

Traje de John Travolta. Cortesía Fabián W. Waintal

Ni hablar de la inolvidable pelota de voley Wilson que acompañó a Tom Hanks en el clásico personaje del solitario náufrago o la tabla de surf que Keanu Reeves quebró entre las olas de Punto de quiebre. Una foto con Sylvester Stallone boxeando con Carl Weather resulta la mejor presentación de los mismos shorts de boxeador colorados con la inscripción ‘Apollo Creed’, porque tiene su propio significado: en aquella pelea, Apollo había cambiado los colores de la bandera de Estados Unidos con que había ganado la primera vez, por el mismo color con que

Rocky había peleado aquella primera vez (sí, ese dato de trivia, va graits).

Hay también más de 300 lotes adicionales que incluyen firmas auténticas de celebridades y recuerdos deportivos históricos, como el último guion firmado por los protagonistas de Star Trek: Deep Space Nine.

Subasta en Hollywood. Cortesía Fabián W. Waintal

Se estima que la subasta completa puede llegar a recaudar entre 15 y 50 millones de de dólares. Y entre los más costosos estarían la cabeza iluminada de C-3PO (1980), el arpón mecánico encargado por Steven Spielberg para película Tiburón y el traje blanco de John Travolta en Fiebre de sábado por la noche (autografiado por él, en la parte interior del saco), aunque puede competir muy cerca con el traje completo del Batman Begins de Michael Keaton.

Teniendo en cuenta que en otro remate pagaron más de 3 millones de dólares por la pelota de futbol con la que Diego Maradona marcó el famoso gol de la mano de Dios, nadie se anima a adivinar una cifra final para la nueva subasta de Hollywood. Pero no quedan dudas que los resultados finales van a ser... de película.

Para saber

La lista interminable de artículos asombra tanto por la importancia como por los valores que esperan recaudar:

Chaqueta de cuero de Terminator (1991): La chamarra de cuero usada por Arnold Schwarzenegger incluye los agujeros de bala correspondientes a la famosa escena donde el T-800 repara su propio brazo robótico. Estimada entre 75,000 y 150,000 dls.

(1991): La chamarra de cuero usada por Arnold Schwarzenegger incluye los agujeros de bala correspondientes a la famosa escena donde el T-800 repara su propio brazo robótico. Estimada entre 75,000 y 150,000 dls. Arpón mecánico de Tiburón (1975): El arpón de Quint cuenta con su estuche original (estimado en 250,000 y 500,000).

(1975): El arpón de Quint cuenta con su estuche original (estimado en 250,000 y 500,000). Casco auténtico de un soldado imperialista Stormtrooper de la Guerra de las Galaxias (1977): Estimado entre 250,000 y 500,000.

Chaqueta de Marty McFly ( Volver al futuro parte 2 ): Estimada entre 60,000 y 120,000.

): Estimada entre 60,000 y 120,000. Mano y cuchillas de Freddy Krueger: Estimada entre 50,000 y 100,000.

Escudo verdadero del Capitán América ( El primer vengador ): Estimado entre 50,000 y 100,000.

): Estimado entre 50,000 y 100,000. El auténtico y único grial de madera de Indiana Jones ( La última cruzada ): Estimado entre 50,000 y 100,000.

( ): Estimado entre 50,000 y 100,000. Traje de Spider-Man de Tobey Maguire (Spider-Man 3): Estimado entre 30,000 y 60,000.

Subasta en Hollywood. Cortesía Fabián W. Waintal

La lista

El catálogo incluye otros artículos que ni siquiera muestran un valor determinado, por la fortuna que pueden llegar a costar, como el traje de Superman más famoso de Christopher Reeve o el más nuevo de Brandon Routh. Y esa lista, también parece interminable: