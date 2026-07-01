Influencer argentina se queja tras el cobro de consumo mínimo en hotel de Tulum

Una visita a un hotel de Tulum, terminó convirtiéndose en tema de conversación en redes sociales, luego de que la influencer argentina Agustina Duarte relatara la experiencia que vivió junto con un grupo de amigos al momento de retirarse del lugar.

La creadora de contenido, aseguró que desconocía las políticas del establecimiento y expresó su molestia cuando el personal le solicitó cubrir un consumo mínimo por haber utilizado las instalaciones durante varias horas.

¿Qué ocurrió durante su visita al hotel?

De acuerdo con el relato de Agustina Duarte en TikTok, ella y sus acompañantes ingresaron al hotel Sana de Tulum para pasar el día y grabar contenido para sus redes sociales.

Foto: TikTok Agus - Modelo / Redes /UGC

Durante su estancia, hicieron uso de distintas áreas del lugar, como la alberca, los camastros, los baños, el bar donde siguieron algunos partidos del Mundial y otros espacios comunes.

Sin embargo, en lugar de consumir alimentos y bebidas del hotel, el grupo llevó su propia comida en recipientes, entre ellos fruta, atún, galletas y mate.

Según explicó la influencer, fue al momento de tratar de irse del lugar, el personal de recepción les informó que el acceso y uso de las instalaciones estaba sujeto a un consumo mínimo de 500 pesos por persona.

Duarte afirmó que nunca preguntó cuáles eran las condiciones para ingresar y sostuvo que nadie les explicó esa política al llegar, por lo que aseguró que tanto ella como sus amigos ofrecieron disculpas por el malentendido.

Foto: Instagram sanatulumhotel

Aun así, decidieron no cubrir el monto solicitado al argumentar que no habían consumido productos del restaurante ni del bar, sino únicamente los alimentos que ellos mismos llevaron.

¿Qué dijo la influencer sobre el trato recibido?

Además de cuestionar el cobro, la creadora de contenido manifestó que la forma en la que el personal les comunicó la situación fue incómoda y aseguró que el momento resultó desagradable para todo el grupo.

Hasta el momento, el hotel Sana de Tulum no ha emitido una postura pública sobre lo ocurrido.

Foto: Instagram Agus - Modelo / Redes /UGC

¿Por qué algunos hoteles establecen un consumo mínimo?

Este tipo de reglas es común en hoteles y otros establecimientos turísticos. El consumo mínimo suele ser un requisito para acceder y permanecer en áreas como albercas, camastros y zonas comunes.

El monto generalmente puede utilizarse para adquirir alimentos y bebidas dentro del lugar y contribuye a cubrir gastos relacionados con el mantenimiento de las instalaciones, la limpieza y la atención al cliente.

¿Cómo reaccionaron las redes sociales?

Los videos publicados por Agustina Duarte, rápidamente se viralizaron y generaron opiniones divididas.

Algunos usuarios, consideraron que el establecimiento debió informar claramente las condiciones de acceso desde el momento de la llegada de los visitantes.

No obstante, la mayoría defendió la postura del hotel al señalar que es habitual que este tipo de lugares establezcan un consumo mínimo y que, al tratarse de instalaciones privadas, los visitantes deben respetar las reglas del establecimiento, especialmente cuando ingresan con alimentos externos.