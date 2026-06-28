“Le piden más a los creadores de contenido que a las autoridades”: Ari Tenorio, novia de Luisito Comunica

La influencer venezolana Arianny Tenorio, mejor conocida como Ary Tenorio y novia del creador de contenido Luisito Comunica, se convirtió en tema de conversación en redes sociales luego de recibir una ola de críticas por “no ayudar a Venezuela”, tras los terremotos que afectaron a Venezuela.

La creadora de contenido decidió responder a los comentarios y explicó por qué considera que, en medio de una tragedia, muchas personas dirigen sus reclamos hacia los influencers en lugar de cuestionar el actuar de las autoridades.

Foto: Instagram arianny.tenorio

¿Qué ocurrió en Venezuela?

La tarde del 24 de junio, Venezuela fue sacudida por dos terremotos de magnitud 7.5 y 7.2, considerados uno de los desastres naturales más graves registrados en el país en los últimos años.

De acuerdo con los reportes más recientes, la emergencia dejó a más de mil personas fallecidas, y miles de heridos y desaparecidos.

Foto: Instagram arianny.tenorio

Las autoridades también informaron afectaciones en al menos 250 edificios y ocho hospitales, mientras que en el estado de La Guaira, identificado como el principal punto de impacto, más de un centenar de inmuebles colapsaron.

¿Qué respondió Ary Tenorio a quienes la criticaron?

A través de sus redes sociales, la influencer aseguró que con frecuencia se exige más a los creadores de contenido que a quienes realmente tienen la capacidad de atender este tipo de emergencias.

A veces siento que le piden más a los creadores de contenido que a las autoridades. No sé si se han dado cuenta, pero muchas veces cuando pasa una catástrofe, algo realmente malo, lo primero que hace la gente es señalar a los influencers: que si dice algo, que si no dijo, que si dona, que si no dona, 'poquito, te haces pobre con lo que donaste'; que si se graban llorando, que lo hace por likes; que si no dijo nada, 'ah, no le importa'. Si se graban donando para atraer más donaciones, entonces van a decir que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda. Nada les hace felices."

También explicó que, al igual que cualquier otra persona, necesita seguir trabajando para cumplir con sus responsabilidades económicas.

Es que muchas veces solo te atacan por seguir trabajando, y es que yo soy una persona como ustedes. Yo tengo deudas, yo tengo un depa que pagar, mi mamá depende de mí. Si a mi mamá le pasa algo, yo tengo que responder y, ¿qué creen? Si yo no trabajo, no tengo dinero y, por ende, no podría donar."

La venezolana señaló que un creador de contenido no cuenta con los recursos ni la capacidad para resolver una crisis de esa magnitud.

Foto: Instagram arianny.tenorio

Uno no tiene el poder de hacer esto, 'chasqueo los dedos', y resolver todo como si yo con este movimiento pudiera mover a la Marina, al Ejército, a los militares o a un grupo gigante de rescatistas en aviones súper grandes. ¿Qué creen? Yo no tengo ese poder, no puedo hacerlo."

Finalmente, hizo un llamado a la empatía y a la unión en momentos complicados.

Yo sé que son tiempos súper difíciles, esto realmente es horrible. Todos, de alguna manera, no la estamos pasando bien y es completamente humano buscar a quién señalar. Yo creo que tenemos que replantearnos a quiénes estamos señalando.

Pienso yo que no son momentos para que nos estemos peleando entre nosotros; es momento de que estemos unidos."

Cabe recordar que días antes Ary Tenorio compartió información relacionada con los Topos de México y diversos centros de acopio para apoyar a los afectados por los terremotos.

Foto: Instagram arianny.tenorio

¿Quién es Ary Tenorio?

Arianny Sarays Tenorio Mejías, conocida en redes sociales como Ary Tenorio, nació en el estado de Anzoátegui, Venezuela. Antes de convertirse en influencer participó en concursos de belleza, entre ellos Miss Anzoátegui.

Aunque inició estudios de Ingeniería en Petróleo, en 2016 emigró a México con apenas 70 dólares. En el país trabajó como modelo, edecán y extra en diversas producciones, además de aparecer en un video musical de J Balvin.

Con el paso del tiempo abrió su canal de YouTube y logró consolidar una comunidad en redes sociales, donde comparte contenido relacionado con moda, humor, viajes y estilo de vida.