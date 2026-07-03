De las aulas al Guinness: El colosal avión de papel italiano que rompió un récord

Lo que comenzó como un pasatiempo casual entre las aulas universitarias se ha transformado en una hazaña de la ingeniería moderna y un nuevo campeonato mundial. Un grupo de estudiantes de la Universidad de Pisa, en colaboración con el creador de contenido y divulgador científico Jakidale, conquistó oficialmente el Guinness World Record tras fabricar y hacer volar el avión de papel más grande del planeta.

El logro se consolidó en el marco del evento WMF – We Make Future en Bologna, donde la organización internacional validó la marca. El proyecto, bautizado como "Icarus", fue desarrollado por un equipo de quince estudiantes que decidieron aplicar sus conocimientos académicos a un desafío poco común.

Los integrantes del equipo explicaron el origen de la iniciativa, lo cual surgió de la forma menos esperada y, en un inicio, ni siquiera buscaba establecer una marca mundial.

"Todo empezó con unos cuantos aviones de papel lanzados entre clases, casi como una broma. Estábamos convencidos de que, con el enfoque correcto, incluso un trozo de papel podía convertirse en verdadera ingeniería".

La construcción requirió un trabajo de diseño industrial para garantizar que la colosal estructura de celulosa pudiera sostenerse en el aire. El trabajo también necesito de una amplia gama de modelos así como simulaciones.

"Siguieron meses de estudio, simulaciones, errores y nuevos comienzos. Al final, logramos traer de vuelta a Italia un récord mundial que se había mantenido firme durante 13 años".

Con este vuelo, el equipo integrado por jóvenes como Filippo De Paoli, Lorenzo Cioli y Emanuele Campinoti, entre otros, superó de forma definitiva la marca previa de la especialidad que ostentaba el Instituto de Tecnología de Braunschweig desde el año 2013.

Especificaciones técnicas del avión de papel más grande del mundo

La aeronave superó las evaluaciones del jurado gracias a sus dimensiones: