Hanna soñaba con unos XV años mexicanos y más de 100 personas la acompañaron en Tokio

Hanna reunió a más de cien personas en Tokio para cumplir un deseo que conservaba desde su infancia en México: celebrar sus XV años. Una invitación publicada en redes sociales llevó a mexicanos y residentes locales hasta un restaurante de Asakusa, donde personas que no conocían a la familia se sumaron al festejo.

La celebración tuvo lugar en Tres Hermanos, el establecimiento desde el que la joven japonesa había convocado a quienes quisieran acompañarla. Después de compartir su ilusión frente a una cámara, Hanna terminó agradeciendo ante un micrófono la respuesta de los asistentes.

¿Quién es Hanna y por qué quería una fiesta de XV años?

El vínculo de Hanna con México comenzó durante su niñez. En el video de la invitación contó que vivió en el país hasta los 11 años y que ahí nació su interés por tener una celebración de quince años, aunque no pudo realizarla en territorio mexicano.

“Cuando era niña viví en México hasta los 11 años”, explicó en la grabación.

Su mensaje partía de ese recuerdo para invitar al público a una fiesta que había imaginado desde pequeña.

Hanna se presentó como parte de Tacos Tres Hermanos y anunció el 16 de octubre como la fecha elegida. La convocatoria estaba abierta a quienes pudieran acudir al establecimiento en Japón, por lo que la lista de invitados podía crecer más allá de sus conocidos.

La publicación recibió comentarios en español y japonés. Entre las respuestas también hubo peticiones para transmitir la fiesta en vivo, de modo que quienes estaban lejos pudieran seguir la celebración, de acuerdo con la cobertura previa al evento.

Así fue la fiesta de Hanna en Asakusa

La respuesta pasó de los comentarios en internet a la reunión en el restaurante. Más de cien personas asistieron al festejo y algunas llevaron regalos pese a no conocer personalmente a Hanna ni a su familia.

Los videos compartidos por su hermana documentaron distintos momentos de la celebración. Uno de ellos fue el canto de Las mañanitas, con el que los presentes acompañaron a la festejada y sumaron una de las costumbres que ella asociaba con México.

Después llegaron las tandas de baile, en las que participaron tanto mexicanos como residentes locales. La convivencia permitió que quienes habían respondido a una convocatoria abierta compartieran la fiesta con la familia, entre música, obsequios y mensajes para Hanna.

“La quinceañera más feliz del mundo”

La hermana de Hanna también tomó la palabra para expresarle su apoyo y contar lo que significaba verla acompañada por tantas personas. Su intervención fue parte de los momentos familiares que se difundieron después del evento.

Cuando llegó su turno de hablar, Hanna agradeció a quienes habían acudido. La joven se describió como “la quinceañera más feliz del mundo”, una frase con la que resumió su experiencia después de ver concretado el festejo que había anunciado en redes.

La invitación había comenzado con un recuerdo de su infancia en México. Días después, ese deseo reunió en Asakusa a familiares, conocidos y personas que llegaron por el video: una celebración mexicana que Hanna pudo vivir sin salir de Japón.

bgpa