¿Por el frente frío? Captan enorme nube que 'devora' las montañas en la Huasteca Potosina

Una enorme franja de nubes blancas avanza entre las montañas y, poco a poco, borra el paisaje que tiene enfrente. La escena quedó registrada en un video que circula en redes sociales y que distintas publicaciones ubican en San Rafael Tampaxal, una comunidad de Aquismón, en la Huasteca potosina.

Lo que llama la atención es la manera en que cambia la vista: al principio se distinguen las laderas verdes y algunas construcciones; después, una especie de “pared” blanca ocupa cada vez más espacio. Aunque las publicaciones relacionan las imágenes con el frente frío número 2, esa explicación no está confirmada para esta grabación en particular, aunque de acuerdo con datos del video se registró el 16 de octubre de este año.

La cámara apunta hacia una zona de abundante vegetación, con viviendas dispersas entre las montañas. Al fondo aparece una masa de nubosidad que se extiende sobre el relieve y comienza a esconder los cerros, mientras los árboles más cercanos todavía pueden distinguirse.

Conforme avanza la grabación, el contraste se vuelve más marcado: las montañas desaparecen detrás de la capa blanca y la visibilidad disminuye. La persona que graba mueve la cámara hacia un costado, donde se observa una torre y, más adelante, vegetación cercana rodeada de bruma.

El archivo compartido dura aproximadamente dos minutos y medio, pero ese dato no permite saber cuánto tiempo tomó el fenómeno en realidad. Para establecerlo sería necesario confirmar con quien lo grabó si el video conserva su velocidad original o recibió algún ajuste antes de publicarse.

¿Por qué parece que las nubes bajan a las montañas?

La escena puede resultar sorprendente, pero tiene relación con procesos habituales en las zonas montañosas. Cuando el aire húmedo asciende por una ladera, se enfría y puede alcanzar las condiciones necesarias para que el vapor de agua se condense en pequeñas gotas suspendidas.

De acuerdo con el Observatorio de Hong Kong, ese proceso puede formar nubes o niebla sobre las pendientes. Desde abajo vemos una nube que cubre la montaña; quienes están dentro de ella encuentran niebla y una visibilidad mucho menor. Es una explicación general del fenómeno, aunque no basta para determinar qué ocurrió en este video.

La apariencia compacta de esa franja blanca también puede hacer pensar en una ola que recorre el paisaje. Lo que se vuelve visible son las pequeñas gotas de agua suspendidas en el aire, no el aire frío por sí mismo.

¿Fue provocado por el frente frío número 2?

Las publicaciones que difundieron el video lo presentan como una muestra de la llegada del frente frío número 2 a San Luis Potosí. Algunas atribuyen la grabación a una cuenta de Facebook identificada como Rossy Aq Mar y sitúan la escena en San Rafael Tampaxal.