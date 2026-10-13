¿Los extraterrestres son demonios? Exastronauta de la NASA lanza inquietante advertencia

¿Y si los extraterrestres no fueran lo que imaginamos? Una declaración de Charles Duke, exastronauta de la NASA que caminó sobre la Luna en 1972, volvió a poner sobre la mesa una pregunta que genera debate: ¿los ovnis podrían tener un origen demoníaco?

A sus 91 años, Duke compartió sus creencias durante una intervención en Christian Broadcasting Network (CBN), donde relacionó los fenómenos aéreos no identificados con interpretaciones de la Biblia. Según su postura, la idea de que existen seres de otros planetas podría utilizarse para alejar a las personas de la fe cristiana.

Sus declaraciones llaman la atención por su trayectoria en la NASA, pero es importante aclarar que se trata de una interpretación religiosa personal y no de una conclusión respaldada por pruebas científicas.

Charles Duke asegura que los ovnis podrían ser entidades demoníacas

Durante su participación en CBN, el exastronauta explicó por qué desconfía de los fenómenos que muchas personas relacionan con visitantes de otros planetas. Para sostener su postura, recurrió a un pasaje bíblico que habla de cómo el mal puede presentarse bajo una apariencia positiva.

El Señor dice que lo que estamos viendo es real, pero el diablo puede aparecer como un ángel de luz, dice la Biblia, afirmó Duke.

El astronauta también recordó que durante años habló de estas ideas en distintos espacios, aunque no siempre recibió una buena respuesta. Según relató, algunas personas se burlaban de él cuando planteaba que los ovnis podían tener una explicación demoníaca.

El astronauta también recordó que durante años habló de estas ideas en distintos espacios Canva

Durante mucho tiempo hace años estuve orando sobre ovnis y pidiendo una señal. Sentía que los ovnis eran demoníacos, pero lo decía en clubes y cosas así, y la gente se reía de mí y me echaba del escenario, contó.

Uno de los episodios que mencionó ocurrió cuando decidió pedirle a Dios una señal para confirmar sus sospechas. Duke explicó que le pidió que un amigo cercano, un empresario que no acostumbraba hablar de extraterrestres, sacara el tema durante una conversación al día siguiente.

De acuerdo con su testimonio, eso fue lo que ocurrió: su amigo le comentó que quería hablar con él sobre los ovnis. Duke interpretó aquella coincidencia como una respuesta a su petición, aunque la experiencia no constituye una prueba de que estos fenómenos tengan un origen sobrenatural.

¿Qué dice la Biblia sobre los extraterrestres y los demonios?

Para explicar su postura, Duke citó el versículo 2 Corintios 11:14, que señala: "Y no es de extrañar, porque incluso Satanás se disfraza de ángel de luz".

El pasaje se refiere al engaño y a las apariencias falsas dentro de un contexto religioso. El exastronauta utiliza esa idea para plantear que los fenómenos asociados con los extraterrestres podrían ser una forma de engaño espiritual.

Sin embargo, la Biblia no identifica de manera explícita a los ovnis o a los extraterrestres como demonios. La relación que establece Duke corresponde a su interpretación de las escrituras.

La Biblia no identifica de manera explícita a los ovnis o a los extraterrestres como demonios Canva

Además, el propio exastronauta reconoció que nunca ha tenido un encuentro cercano con ovnis, ni siquiera durante sus misiones espaciales. Por ello, sus declaraciones no se basan en una experiencia personal de contacto con supuestos seres extraterrestres.

Charles Duke no es el único que relaciona los ovnis con la religión

Las declaraciones de Duke tampoco son las únicas que han vinculado los fenómenos no identificados con explicaciones espirituales.

En marzo de 2026, el vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, planteó una idea parecida al hablar sobre la posibilidad de que los extraterrestres tuvieran una explicación sobrenatural.

"Si alguien ve un extraterrestre, tal vez yo vea un ángel o un demonio", expresó Vance durante un podcast. También habló de su creencia en la existencia de fuerzas espirituales que podrían influir en el mundo físico.

Las declaraciones de Duke tampoco son las únicas que han vinculado los fenómenos no identificados con explicaciones espirituales Britannica

Estas posturas muestran cómo el tema de los ovnis también se aborda desde la religión, además de la ciencia y la cultura popular. Sin embargo, hasta ahora, las afirmaciones de que los extraterrestres son entidades demoníacas no cuentan con evidencia científica que las confirme.

La advertencia de Charles Duke ha llamado la atención por venir de un hombre que formó parte de una de las misiones más importantes de la exploración espacial. Aun así, su experiencia como astronauta no convierte sus creencias religiosas sobre los ovnis en hechos comprobados.