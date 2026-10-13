La Tigresa del Oriente estrena “La calabaza” y aparece farmeando aura para campaña de Oxxo

La Tigresa del Oriente estrenó “La calabaza” y apareció farmeando aura en una campaña de Halloween que hizo en colaboración con Oxxo Perú.

La cantante, compositora y actriz, cuyo nombre real es Juana Judith Bustos Ahuite, es reconocida por sumarse a las tendencias. Sus videos suelen convertirse en virales rápidamente por sus bailes característicos y temas que la hacen posicionarse en redes sociales.

Ahora, después de que Lyn May se convirtió en Chun-Lyn May para un comercial de Fud con referencias a la nueva película de Street Fighter que está por estrenarse, La Tigresa del Oriente parece que no se quiso quedar atrás y se puso en tendencia también debido al clip publicitario.

La Tigresa del Oriente estrena “La calabaza” en colaboración con Oxxo

La Tigresa del Oriente estrena “La calabaza”. @tigresadeloriente

El clip de “La calabaza” protagonizado por La Tigresa del Oriente fue compartido tanto en sus redes sociales como las de Oxxo Perú.

Y ya llegó .. la calabaaaazaaa. juuuuauujjj les mando garritas tenebrosas. Gracias Oxxo Perú por darme esos ricos dulces para mis tigrillos”, escribió la cantante.

La producción es parte de una campaña de la cadena de tiendas de conveniencia, en el contexto de la próxima celebración de Halloween.

Lo que llama la atención de la letra de la canción es que se relaciona que una tendencia que se puso de moda entre jóvenes de la Generación Z.

Farmea aura con la calabaza”, repite varias veces La Tigresa del Oriente en su nuevo hit viral.

En el clip, aparece la denominada reina de la cumbia amazónica cantando vestida con un enterizo de animal print, en honor a su nombre artístico. Además, elude a varios personajes como la Tía Gladys de la película Weapons (La hora de la desaparición), reconocible con su maquillaje excesivo y una llamativa peluca roja con micro flequillo; así como a Michael Jackson en Thriller, tema que a propósito ya le ha hecho un cover a su estilo, con su respectivo video y chaqueta roja.

A horas de su estreno, el post de “La calabaza” de La Tigresa del Oriente y Oxxo Perú, acumula más de un millón de reproducciones.

Peruana se une a tendencias

Esta no es la primera vez que La Tigresa del Oriente se viraliza por sumarse a tendencias. Hace poco sorprendió a sus seguidores al revelar públicamente su admiración por BTS, agrupación surcoreana que llegó a Perú como parte de su gira mundial BTS WORLD TOUR ‘ARIRANG’.

En un video publicado en Instagram, la artista se dirigió directamente a BTS y celebró su presencia en territorio peruano.

Amigos BTS, ya me han dicho que soy una Baby Army. Estamos muy contentos de recibirlos acá en Perú. Quiero mandarles un saludo muy especial de su vampiresa, La Tigresa del Oriente”, expresó.

La publicación también estuvo acompañada por una confesión en el texto que la cantante compartió con sus seguidores: “Lo admito, soy Baby Army”, junto con emojis y etiquetas relacionadas con BTS y ARMY.

La Tigresa del Oriente estrena “La calabaza”. @tigresadeloriente

Asimismo, en febrero pasado volvió a situarse en el centro de la conversación digital tras publicar un video en el que aseguró ser “la primera therian de la historia”.

La artista relacionó su figura pública y su imagen inspirada en el tigre con un fenómeno que hoy gana terreno entre jóvenes usuarios de redes sociales.

El mensaje se difundió inicialmente en Instagram y pronto se replicó en otras plataformas, donde generó miles de comentarios y reacciones divididas.

Otra situación que la puso en el ojo público fue en julio pasado, cuando La Tigresa del Oriente decidió sumarse a la fiebre mundialista.

En aquella ocasión, la cantante publicó un videoclip en el que expresó, con el estilo extravagante y desenfadado que la caracteriza, su admiración por el futbolista Erling Haaland. El resultado fue una canción que rápidamente conquistó internet.

Asimismo, en el pasado estrenó su versión de “Thriller” de Michael Jackson. A través de sus redes sociales, la artista compartió el videoclip titulado “¡Estoy bien THRILLER!”, dirigido por el productor y músico Tito Silva, conocido por sus colaboraciones virales en redes.

El clip, que mezcló el espíritu del tema original con la extravagancia característica de la Tigresa, mostró una reinterpretación divertida y tropical del video más icónico del “Rey del Pop”.

¿Quién es La Tigresa del Oriente?

La Tigresa del Oriente estrena “La calabaza”. @tigresadeloriente

La Tigresa del Oriente, es una cantante, peluquera y personalidad de internet originaria de Perú. Nació el 22 de noviembre de 1945 y comenzó a ganar reconocimiento por su estilo extravagante, su maquillaje llamativo y sus vestuarios inspirados en los tigres. Antes de alcanzar la fama, trabajó como peluquera y maquilladora, pero con el tiempo decidió incursionar en el mundo de la música, donde desarrolló una imagen artística única que la distinguió de otros cantantes.

Su popularidad creció a finales de los años 2000, cuando sus videoclips comenzaron a difundirse ampliamente por YouTube y otras plataformas de internet. Una de sus canciones más conocidas es Nuevo Amanecer, cuyo video llamó la atención por su estilo peculiar y su mensaje positivo.

Gracias a la viralidad de sus videos, se convirtió en un fenómeno de internet y ha logrado ser reconocida no solo en Perú, sino también en otros países de Latinoamérica y en distintas partes del mundo. Su fama también le ha permitido aparecer en programas de televisión y colaborar con otros artistas.