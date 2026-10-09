Dulces Friks de Fede Vigevani: cuándo salen a la venta, dónde comprarlos y qué se sabe del precio

El influencer Fede Vigevani anunció el lanzamiento de su marca de dulces “Friks” e informó que estarán disponibles a la venta en México.

Con toda la promoción que hizo durante su participación en La Casa de los Famosos México 2026, en donde entró como participante infiltrado, el creador de contenido uruguayo despertó la curiosidad de sus seguidores, quienes constantemente preguntan cuándo podrán probarlos y dónde estarán disponibles.

Dulces Friks de Fede Vigevani: cuándo y dónde conseguirlos

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Ante la incógnita sobre el lanzamiento de los dulces de Fede Vigevani en México y la presión de sus seguidores para que el influencer diera a conocer más detalles de las golosinas, un video publicado en su cuenta oficial de Instagram dio el anuncio esperado.

El pasado jueves 8 de octubre, por medio de un clip, Fede dio la primicia sobre sus nuevos dulces “Friks”.

El creador de contenido aparece en el video sosteniendo algunas bolsas de dulces y relatando su gusto por las golosinas desde pequeño, lo que lo llevó a incursionar en ese mercado ahora que es adulto.

Ahorraba dinero para comprarme gomitas, caramelos, todo lo que encontraba. Y ahora que ya soy grande voy a cumplirle el sueño al Fede chiquito”, se escucha decir en el clip.

De acuerdo con el influencer, después de muchos meses de planeación, fórmulas, texturas, sabores y diversas versiones, por fin logró un dulce que le encanta.

No lo digo porque es mi marca, pero les juro que son deliciosos”, aseguró Fede.

En tanto, adelantó que los dulces Friks de Fede Vigevani estarán disponibles a la venta a partir del 15 de octubre en todos los Oxxos de México.

¿Qué se sabe sobre los dulces Friks?

Fede desarrolló la marca de dulces en colaboración con Warheads, una firma reconocida por sus golosinas ácidas.

La propuesta busca combinar sabores frutales con ese toque ácido que caracteriza a este tipo de productos.

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Entre los sabores que se han mencionado están cereza y frambuesa. También se han compartido detalles sobre un relleno blanco con un componente ácido, aunque será necesario esperar a que se publique el catálogo oficial para conocer todas las presentaciones y características de los dulces.

La colaboración con Warheads forma parte de la apuesta de Fede por llevar su proyecto más allá de las plataformas digitales y acercarlo directamente a sus seguidores mediante un producto de consumo.

Éxito esperado entre su público infantil

Fede Vigevani se ha convertido en uno de los creadores de contenido más populares entre el público infantil y juvenil, especialmente en México y otros países de Latinoamérica. Sus videos de bromas, retos, aventuras e historias de misterio se caracterizan por un estilo dinámico, con situaciones llamativas y un lenguaje cercano que conecta con las audiencias más jóvenes.

A través de YouTube y otras redes sociales, el influencer ha construido una comunidad de seguidores que está pendiente tanto de sus publicaciones como de sus nuevos proyectos.

Esta conexión con niñas, niños y adolescentes también representa una oportunidad para el lanzamiento de sus dulces Friks.

La popularidad del creador puede ayudar a despertar el interés de sus seguidores por los productos, aunque su llegada al mercado también dependerá de factores como la distribución, el precio y la disponibilidad en las tiendas.

¿Ya hay precio oficial de los dulces de Fede Vigevani?

Dulces Friks de Fede Vigevani. @fedevigevani

Aunque Fede ya reveló que los dulces Friks se venderán en tiendas Oxxo a partir del 15 de octubre, no dio a conocer información oficial sobre el precio de las golosinas.

Ante la falta de información definitiva, se podría considerar un rango estimado de entre 15 y 40 pesos por paquete, tomando como referencia el posible formato de una golosina individual. Sin embargo, esta cifra es únicamente orientativa y no corresponde a un precio anunciado por Fede Vigevani, Warheads o algún establecimiento comercial. El costo final dependerá de factores como el tamaño del empaque, la cantidad de dulces que incluya y el tipo de presentación que llegue al mercado.

Otro aspecto que podría influir en el precio es el lugar donde se comercialicen los productos. El costo podría variar entre tiendas físicas y plataformas de venta en línea, especialmente si se ofrecen paquetes con varias unidades. No obstante, todavía no hay información confirmada sobre la posibilidad de adquirirlos por internet.

Por ahora, quienes estén interesados en comprar los dulces deberán esperar a que Fede Vigevani o los canales oficiales de la marca compartan más detalles.

¿Quién es Fede Vigevani y por qué es tan popular?

Su nombre completo es Federico Augusto Vigevani de Arce y nació el 1 de octubre de 1994 en Montevideo, Uruguay. Comenzó su trayectoria en internet como parte de Dosogas, un proyecto que compartía con otros creadores y que ganó popularidad por sus videos de entretenimiento. Más adelante, continuó su carrera en solitario y desarrolló un estilo propio que le permitió consolidar su comunidad digital.

Una de las razones de su popularidad es el tipo de contenido que publica, dirigido principalmente a un público infantil y juvenil. Sus videos se distinguen por un ritmo dinámico, situaciones llamativas y una narrativa que busca mantener la atención de los espectadores. Con el crecimiento de sus plataformas, Fede también ha explorado otros ámbitos, como la música y la televisión, ampliando su presencia más allá de YouTube.

En 2026, su participación en La Casa de los Famosos México lo acercó a una audiencia que quizá no conocía de cerca su trayectoria como creador digital.

El reciente proyecto de su marca de dulces representa una nueva etapa en su carrera, pues lleva su nombre a un mercado distinto al del entretenimiento digital y busca conectar con sus seguidores a través de productos de consumo.