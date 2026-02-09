CFE lanza memes de Bad Bunny por su show en el Super Bowl LX; ¡lo convirtió en electricista!

CFE aprovechó el momento más comentado del Super Bowl 2026 para sumarse a la tendencia en redes sociales con unos memes que hizo reír a varios. Mientras millones disfrutaban del espectáculo de medio tiempo protagonizado por Bad Bunny, la Comisión Federal de Electricidad sorprendió al publicar imágenes del artista puertorriqueño como si fuera parte de su equipo de trabajo.

Con casco amarillo y desde un poste de luz, Bad Bunny fue presentado como un “trabajador más” de la empresa, desatando una ola de comentarios y reacciones en redes sociales.

CFE lanza memes de Bad Bunny

En medio de la emoción por el evento deportivo, la cuenta oficial de la CFE compartió varias imágenes de Bad Bunny en un contexto muy diferente al del escenario: luciendo el característico casco de electricista, subido en un poste como si estuviera realizando una reparación eléctrica.

Internautas reaccionan a los memes de Bad Bunny

Las imágenes circularon rápidamente y como era de esperarse los internautas compartieron sus pensamientos sobre estos memes, la mayoría de ellos lo tomó con humor y hasta aseguraron que Bad Bunny daría un mejor servicio.

“Pero él sí llega rápido”.

“Que me bese el de la luz”.

“¿O sea que aquí en México también habrá apagones?”.

"Así fueran de rápidos para atender los reportes como para hacer memes jajajaja".

“Sentí cosas eléctricas con estas fotos”.

Bad Bunny en el Super Bowl

Bad Bunny hizo historia al presentar un show de medio tiempo en el Super Bowl completamente en español. El famoso hizo varias referencias a la cultura latina en su presentación, así como un llamado al fin de la discriminación y odio hacia los migrantes que viven en Estados Unidos.

Por si fuera poco, Bad Bunny en su show hizo un llamado a los apagones que ocurren en Puerto Rico, razón por la que en algún momento de su presentación subió a unos postes de luz.

