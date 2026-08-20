Batallas de ‘farmear aura’ en CDMX: cuándo, dónde y quién gana el premio de 3 mil pesos

Las batallas de ‘farmear aura’ llegarán a la Ciudad de México (CDMX) y se apuntalan para tener una gran audiencia, puesto que la tendencia está en su más alto apogeo entre los jóvenes que las adoptan, principalmente, los de la Generación Z.

Estas batallas son parte de una tendencia viral surgida en redes sociales y, lejos de consistir en enfrentamientos violentos, los competidores lo hacen con gestos, movimientos inesperados y bailes.

Para aquellos que aún no saben su significado, deben saber que el concepto tiene origen en los videojuegos, en donde ‘farmear’ se usa para describir la acción de repetir tareas para algunos objetivos de un personaje, como obtener recursos, experiencia o puntos. En tanto, ‘aura’ se refiere a la serie de atributos que proyecta una persona, ya sea en el mundo digital o en el real, lo cual se mide a través del carisma, presencia, seguridad y energía.

En conclusión, ‘farmear aura’, significa realizar acciones, gestos, poses, movimientos y actitudes para incrementar simbólicamente el carisma y la admiración de los demás.

Batallas de aura en CDMX: cuándo, dónde y premios

Batallas de 'farmear aura' en CDMX. Especial

En cuestión de tendencias, la capital del país no se queda atrás, por lo que ya hay convocadas algunas batallas:

Publicada por Proyecto Escolar, será el próximo domingo 23 de agosto de 2026 en la Explanada del Parque México, ubicada en la colonia Condesa. El premio para el primer lugar es de 3 mil pesos. Hasta el momento no ha dado más detalles de la inscripción.

Ese mismo sábado, la competencia se extenderá a otros puntos estratégicos y muy transitados de la ciudad. A las 15:00 horas, los retadores podrán darse cita en la explanada de la estación Chabacano de la Línea 9 del Metro.

Convocada por Islas Vlogs, será el sábado 22 de agosto de 2026 en el Monumento a la revolución en punto de la 1:00 de la tarde. T ambién habrá un total de 3 mil pesos de premio.

Además, en el Estado de México (Edomex) también habrá ‘reta´:

A las 16:00 horas del sábado, se realizará otro duelo frente a la Iglesia Santa Clara de Asís, en el municipio de Lerma.

¿Quién gana el premio de 3 mil pesos?

Batallas de 'farmear aura' en CDMX. Especial

Las batallas de ‘farmear aura’ consisten en, básicamente, cautivar al público con gestos, bailes y actuaciones improvisadas.

Algunos gestos que los competidores pueden adoptar son:

Mirada fija con leve sonrisa: mirar a la cámara unos segundos sin apartar la vista y sonreír apenas.

Acomodarte la ropa: ajustar la chamarra, lentes o cuello con calma, como si estuvieras completamente seguro de ti.

Caminar hacia la cámara: pasos lentos, postura recta y mirada al frente.

Giro de cabeza: pasar de mirar hacia otro lado a voltear lentamente hacia la cámara.

Manos en los bolsillos: quedarse quieto, hombros relajados y hacer una pequeña inclinación de cabeza.

Señalar con la mano: apuntar a la cámara y después hacer un gesto de “ya sabes”.

Mirada por encima del hombro: alejarte caminando y voltear brevemente hacia la cámara.

Pose de victoria: quedarse inmóvil después de hacer un movimiento llamativo, como si el momento fuera una escena de película.

La clave del ‘aura farming’ es que el gesto sea sencillo, lento y con mucha seguridad; si alguien lo exagera demasiado, pierde el efecto.

Al final, la batalla de ‘farmear aura’ la gana quien, sin decir una palabra, tenga más carisma, presencia y atraiga más al público que lo observó. En algunos eventos, incluso hay jueces y eliminación por rondas.

¿Quién se pude inscribir a las batallas?

Cualquier persona puede participar, ya que no hay un límite de edad para entrar en la competencia. Lo único que se necesita es tener el valor de pararse frente a una multitud y realizar los movimientos más insanos del momento con total seguridad y confianza.

Esta peculiar tendencia demuestra cómo el lenguaje digital y la cultura de los videojuegos siguen influyendo, de maneras inesperadas, en el entretenimiento de las nuevas generaciones. Las batallas para farmear aura son un claro ejemplo de cómo la frontera entre lo que ocurre en internet y la vida real se vuelve cada vez más difusa.