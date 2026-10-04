Gypsy-Rose Blanchard exige frenar el ciberacoso en redes tras la muerte de su pareja Ken Urker

Gypsy-Rose Blanchard volvió a los titulares de la prensa cuando se anunció la repentina muerte de su esposo Ken Urker, quien también era el padre de su hija. Días después de la noticia y aún sin saber qué fue lo que sucedió, Blanchar exigió frenar el ciberacoso en redes a través de su cuenta de Instagram.

Tras haber pasado años bajo los reflectores por el trágico historial familiar que terminó en el asesinato de su madre y su posterior tiempo en prisión, su reintegración a la vida pública se convirtió en un espectáculo seguido en tiempo real por millones de usuarios en plataformas como TikTok, Instagram y X.

La exposición desmedida puso a Gypsy-Rose y a su círculo íntimo a un escrutinio público, donde cada relaciónera desmenuzada y juzgada por comunidades virtuales. Esta dinámica de acoso en línea alcanzó un punto crítico tras un evento doloroso que volvió a situar su vida privada en el centro de la conversación internacional.

Ken Urker, esposo de Gypsy-Rose Blanchard Instagram @gypsyrose.insta

Gypsy-Rose Blanchard lanza petición para frenar el ciberacoso

Tras la muerte de su pareja Ken Urker, Gypsy-Rose Blanchard tomó sus redes sociales para compartir su dolor y pérdida. La relación entre ambos había sido objeto de fascinación pública desde que se dio a conocer su vínculo afectivo.

Urker, quien fue una figura de apoyo constante en distintas etapas de la vida de Blanchard, se vio inmerso de la noche a la mañana en la dinámica de la celebridad digital.

Aunque la pareja intentaba llevar un perfil relativamente accesible pero reservado, la mirada atenta de los internautas convirtió cada uno de sus posteos en materia de especulación, teorías de conspiración y comentarios malintencionados.

El repentino fallecimiento de Ken Urker provocó rumores, teorías escabrosas y ataques dirigidos hacia la familia, en medio de su proceso de duelo.

Sin embargo, estos episodios de ciberacoso llevaban meses y hasta años sucediendo, según reportó Blanchard. Ya que antes de que Urker falleciera, ambos denunciaron en repetidas ocasiones el acoso y el ciberacoso que él sufría en plataformas como TikTok, Instagram, YouTube y Reddit.

La iniciativa en change.org

Según Gypsy-Rose, el contenido publicado atacaba directamente a su persona y a la de su pareja, cruzando más allá de los límites de la crítica.

Ken era una figura pública y estuvo sometido a un enorme escrutinio público; presentó reportes. Yo presenté reportes. Se reportaron videos. Se reportaron comentarios. Se reportaron publicaciones. Y muchas veces, la respuesta que recibimos era: ‘Sin infracción’. Ese es el problema que quiero cambiar.

Ante la escalada de comentarios y, lo que se presume según rumores en línea, fue parte de la causa de muerte de Ken Urker, Gypsy-Rose Blanchard decidió alzar la voz y lanzar una petición formal en la plataforma Change.org con el objetivo explícito de movilizar a la sociedad y presionar a las corporaciones tecnológicas y legisladores para que implementen medidas severas contra el acoso en línea.

Ken Urker, esposo de Gypsy-Rose Blanchard Instagram @gypsyrose.insta

El documento promovido por Blanchard busca exigir a las plataformas principales que reaccionen con mayor celeridad ante campañas masivas de difamación y hostigamiento contra personas individuales:

Ser una figura pública no significa dejar de ser humano. Las figuras públicas leen los comentarios. Ven los videos. Tienen hijos. Tienen padres. Tienen familias. Experimentan las consecuencias de lo que sucede en línea. La fama no borra la humanidad.

También busca señalar a los canales de chismes y cuentas dedicadas a lucrar con la especulación y el acoso sistemático a través de coberturas amarillistas.

La petición publicada en change.org y compartida por sus redes sociales ya cuenta con miles de usuarios que sumaron sus firmas al manifiesto, convirtiendo la petición en un fenómeno viral.

Gypsy-Rose Blanchard escribió en la petición sobre la muerte de su esposo: