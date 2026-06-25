Sincronizadas para el desayuno: transforma un clásico en una receta gourmet

Disfruta de estas sincronizadas para el desayuno y transforma un clásico en una receta gourmet digna de restaurante. Cambia las quesadillas tradicionales y come esta opción igual de reconfortante, pero deliciosa.

El desayuno en los hogares de México se caracteriza por su calidez, el uso de ingredientes que reconfortan el alma desde las primeras horas de la mañana y la practicidad. Tradicionalmente concebida como un ensamblaje sencillo de tortillas de harina, jamón cocido y queso derretido, este platillo ha sido el salvavidas de las mañanas escolares y de las jornadas laborales aceleradas.

Modifica las sincronizadas clásicas y transforma en una receta gourmet gracias a este giro culinario perfecto para un brunch de fin de semana o para aquellos amantes de la buena mesa.

Sincronizadas para el desayuno Canva

Receta de sincronizadas gourmet para el desayuno

Ingredientes:

4 tortillas de harina de trigo artesanales o de maíz azul

100 gramos de queso Oaxaca artesanal o queso Gruyère rallado

60 gramos de queso Brie o Camembert cortado en rebanadas delgadas

80 gramos de jamón serrano de bellota, prosciutto di Parma o jamón de pechuga de pavo ahumado artesanal cortado finamente

1 taza de hojas de espinaca baby limpias o arúgula fresca

2 cucharadas de mermelada de higo natural o de manzana

1 cucharada de mantequilla sin sal o aceite de oliva extra virgen

Pimienta negra recién molida

Sal al gusto

Preparación:

Coloca las tortillas sobre una superficie limpia. Unta una capa muy delgada de la mermelada de higo o manzana sobre la cara interna de dos de las tortillas. Distribuye la mitad del queso fundente (Oaxaca o Gruyère) de manera uniforme sobre las dos tortillas untadas. Encima, acomoda las lajas de jamón serrano o prosciutto de forma holgada, evitando compactarlas. Coloca las rebanadas delgadas de queso Brie o Camembert directamente sobre el embutido. Termina la capa de relleno con el queso fundente restante; este orden es crucial para que el queso actúe como "pegamento" en ambas tortillas superiores e inferiores. Añade las hojas de espinaca baby o arúgula sobre el queso, sazona con un toque sutil de pimienta negra molida y cubre con las otras dos tortillas para cerrar las sincronizadas. Presiona ligeramente con la palma de la mano para compactar los ingredientes de forma inicial. Coloca una sartén de fondo pesado (preferentemente de hierro fundido) a fuego medio-bajo. Agrega media cucharada de mantequilla o aceite de oliva y permite que se derrita uniformemente. Coloca las sincronizadas en la sartén; cocina durante aproximadamente 3 a 4 minutos por el primer lado. Es indispensable mantener el fuego bajo y, si es posible, cubrir la sartén con una tapa durante este periodo. Una vez que la tortilla inferior luzca un color dorado profundo y una textura rígida y crujiente, retira la tapa, añade el resto de la mantequilla a la sartén si es necesario, y voltea las sincronizadas con ayuda de una espátula ancha. Cocina el segundo lado descubierto durante 2 o 3 minutos más hasta que esté crujiente. Retira de la sartén y deja reposar las sincronizadas gourmet sobre una tabla de cortar durante un minuto antes de cortarlas en triángulos.

Sincronizadas para el desayuno Canva

Consejos para elegir embutidos y quesos de calidad:

Evita embutidos comerciales de alta inyección de agua y almidones, con una textura gomosa y un brillo artificial.

Elige jamones de pierna madurados o curados de manera natural, donde las vetas de grasa intramuscular (marmoleo) sean visibles.

Revisa los empaques de los quesos y asegúrate de que esté catalogado como un producto genuino y no como una "imitación o tipo queso de tipo plástico".

Si empleas queso Oaxaca tradicional, verifica que se deshebre de forma limpia y fina y que posea un ligero aroma a leche fresca y mantequilla ácida para garantizar el fundido.

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¿Cuál es la diferencia entre quesadilla, sincronizada y mulita?

La quesadilla tradicional consiste típicamente en una sola tortilla (ya sea de maíz o de trigo) que se dobla a la mitad en forma de media luna sobre un relleno que puede o no contener queso.

Por el contrario, la sincronizada se compone de dos tortillas completas empalmadas horizontalmente, una encima de la otra, con el relleno atrapado en medio.

Finalmente, la mulita es un concepto más asociado a la cultura del norte de México y las taquerías de la frontera; aunque utiliza dos tortillas superpuestas al igual que la sincronizada, la mulita se elabora con tortillas de maíz pequeñas y su relleno principal es carne asada o al pastor acompañada de guacamole.

Llevar la sincronizada al terreno gourmet es un ejercicio de creatividad que transforma un almuerzo predecible en una experiencia sensorial sofisticada, ideal para arrancar el día con un toque de distinción.