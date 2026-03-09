Pulpo vs calamar: cómo distinguirlos fácilmente en la cocina y sacarles el máximo sabor
¿Cuál es la diferencia entre el pulpo y el calamar? Aprende a identificarlos por su anatomía, textura y sabor.
Hablar de mariscos es abrir la puerta a un universo de sabores, texturas y técnicas culinarias fascinantes. Sin embargo, cuando se trata de pulpo y calamar, muchas personas aún dudan al momento de distinguirlos; la buena noticia es que sí puedes identificarlos al momento de pedirlos.
Ambos pertenecen al grupo de los moluscos cefalópodos, viven en el mar y comparten una apariencia tentacular que puede generar confusión, sobre todo cuando ya están limpios y listos para cocinar.
Pero aunque a simple vista puedan parecer similares, las diferencias entre pulpo y calamar son claras si sabemos dónde mirar. Cada uno tiene una estructura corporal distinta, una textura particular y métodos de cocción específicos que influyen directamente en el resultado final del platillo.
Cocinar pulpo como si fuera calamar, o viceversa, puede llevar a errores comunes como una carne excesivamente dura o una textura gomosa poco agradable. ¡Qué no te pase esta Cuaresma!
¿Cuáles son las diferencias entre el pulpo y el calamar?
- Tentáculos y brazos: el pulpo tiene ocho brazos con ventosas a lo largo de toda su longitud: mientras que el calamar tiene ocho brazos más dos tentáculos más largos, que utiliza principalmente para capturar presas. Es decir, cuenta con diez extremidades en total.
- Forma del cuerpo: el pulpo tiene un cuerpo más redondeado, con una cabeza prominente y sin una estructura interna rígida. El calamar, por su parte, tiene un cuerpo más alargado y aerodinámico. Dentro de su manto posee una estructura interna llamada “pluma”, una especie de concha interna flexible que le proporciona soporte.
- Aletas y movimiento: el calamar presenta aletas triangulares en la parte final del cuerpo, que le ayudan a estabilizarse mientras nada. El pulpo no tiene estas aletas; su desplazamiento es diferente y suele moverse reptando por el fondo marino o impulsándose con chorros de agua.
Pulpo vs calamar en la cocina
Textura
El pulpo tiene una carne firme y rica en tejido conectivo, por eso requiere técnicas específicas para ablandarlo, como la cocción prolongada o el golpeteo tradicional en algunas culturas mediterráneas.
El calamar, en cambio, tiene una carne más tierna por naturaleza, pero con una particularidad: si se cocina demasiado tiempo a fuego medio, puede volverse gomoso. La recomendación culinaria clásica es cocinarlo muy poco tiempo (salteado rápido de 1 a 2 minutos) o bien someterlo a una cocción larga y controlada en guisos.
Sabor
En términos de sabor, el pulpo ofrece un perfil más intenso y ligeramente dulce, con notas profundas que combinan muy bien con aceite de oliva, pimentón o preparaciones a la parrilla, como el tradicional pulpo a la gallega.
El calamar tiene un sabor más suave y delicado, es común encontrarlo en anillos fritos (calamares a la romana), relleno o en arroces y pastas. Su versatilidad lo convierte en un ingrediente frecuente en la cocina mediterránea y asiática.
Nutrición
Ambos son fuente de proteína magra y bajos en calorías, de acuerdo con el Gobierno de México. Además, son ricos en minerales como hierro y zinc; vitaminas B y omega-3.
Aplicaciones gastronómicas
El pulpo es ideal para cocción lenta, parrilla, braseados y ensaladas templadas, pues necesita paciencia. Mientras que el calamar es perfecto para frituras rápidas, salteados intensos o rellenos horneados con mucha precisión.
¿Cómo identificarlos al comprarlos?
- Pulpo limpio: se vende entero, con los ocho brazos visibles y cabeza redondeada.
- Calamar limpio: suele venderse en tubos (el cuerpo) y por separado los tentáculos. Los anillos provienen del cuerpo tubular.
- Si compras calamar en anillos, notarás una sección perfectamente circular y hueca, producto de su forma alargada. El pulpo rara vez se vende en anillos uniformes.
Ambos son joyas del mar, pero las diferencias entre pulpo y calamar sí son notorias si pones atención: así podrás obtener por lo que pagas y cocinar el mejor platillo en Cuaresma.