Prepara caldo de queso sonorense, una de las mejores sopas del mundo

La gastronomía de México es tan amplia y variada, que tenemos representantes para todas las categorías de los rankings mundiales, incluyendo las sopas. Conoce y prepara un caldo de queso sonorense, catalogado como una de las mejores sopas del mundo.

A lo largo del país existen diferentes recetas de sopa de queso, pero la de Sonora destaca por ser una preparación sustanciosa que lleva caldo de pollo, leche, crema, fécula de maíz, chile poblano, chile verde del norte, jitomate, papa y cebolla picada.

Esta es solo la base, pues una vez lista se sirve con queso Chihuahua que, al entrar en contacto con el calor, se derrite y da una consistencia todavía más cremosa. Gracias a estas características, logró posicionarse en el ranking de las 100 mejores sopas del mundo.

La guía gastronómica digital Taste Atlas fue quien realizó este ranking, basándose en las puntuaciones de su audiencia. Para encontrar a las “100 mejores sopas del mundo”, se tomaron en cuenta 33 mil 446 votos.

El caldo de queso quedó en el número 10, mientras que la sopa vori-vori de Paraguay, elaborada con pequeñas bolitas de harina de maíz y queso cocidas en un caldo con verduras y hierbas, ganó el primer lugar.

La sopa de lima (lugar 17), la sopa tarasca (lugar 33), el pozole (lugar 46), la carne en su jugo (lugar 67), la sopa de tortilla (lugar 72), el pozole rojo (lugar 77) fueron otros platillos mexicanos que lograron posicionarse en la lista.

La sopa de lima también se colocó entre las 100 mejores sopas del mundo Canva

¿Cómo hacer caldo de queso sonorense?

Ingredientes:

½ kilo de queso Chihuahua cortado en cubos pequeños

5 chiles poblanos

3 jitomates picados

1 cebolla blanca fileteada

3 papas grandes, picadas en cuadritos

Aceite o manteca

1 ½ litros de caldo de pollo o verduras

Cilantro (opcional)

Sal, al gusto

Preparación:

Asa y pela los chiles poblanos, poniéndolos al fuego directo o sobre un comal. Gíralos para que se tatemen parejo; cuando la piel esté negra, mételos en una bolsa de plástico y cúbrelos con un trapo húmedo. Déjalos sudar por 15 minutos antes de retirar la piel. Para que sea más sencillo, hazlo bajo el chorro de agua. Retira las venas y semillas, y corta los chiles en rajas. Reserva. En una olla a fuego medio, calienta un poco de aceite o manteca y sofríe la cebolla junto con las papas hasta que la primera esté transparente y las papas comiencen a dorarse. Agrega el jitomate y reduce un poco la temperatura. Mantén a fuego medio-bajo, moviendo constantemente para que no se queme ni pegue. Cuando el jitomate cambie de color y suelte sus jugos, incorpora las rajas de chile poblano. Cubre con el caldo y sube el fuego para que hierva. Reduce una vez más la temperatura y cocina a fuego medio hasta que las papas estén cocidas. Rectifica la sazón y agrega sal si es necesario, junto con unas ramitas de cilantro para dar sabor. Tip: si quieres un caldo más espeso, puedes añadir fécula de maíz disuelta en agua fría. Cuando las papas estén suaves y el caldo espeso, añade el queso picado y deja hervir por 5 minutos a fuego bajo. Cuando las papas estén suaves, añade el queso picado en cubitos y deja hervir 5 minutos a fuego bajo. Apaga el fuego y sirve tu sopa caliente, sola o acompañada con tiras de tortilla frita.

Celebra los sabores de México preparando este caldo de queso estilo sonorense, una opción perfecta para los días fríos o lluviosos, digna de estar entre las mejores sopas del mundo.