Receta de plátanos en gloria: cómo preparar este postre con canela

Hay ocasiones en las que los plátanos maduran demasiado rápido y parece que ya no existe otra alternativa para aprovecharlos. Sin embargo, esta fruta puede convertirse en la protagonista de un postre delicioso, fácil de preparar y con ingredientes que seguramente tienes en casa.

Los plátanos en gloria son una opción para darle un nuevo uso a esta fruta y disfrutar de un dulce casero después de la comida o como antojo durante la tarde. Su preparación no requiere técnicas complicadas de repostería y permite conseguir una consistencia suave con una miel aromática.

Aunque existen diferentes versiones, este postre se relaciona especialmente con la gastronomía de Guatemala y también forma parte de las preparaciones populares de otros países de Centroamérica. ¿Quieres probarlo? Te compartimos cómo hacerlo en casa.

Los plátanos en gloria son una opción para darle un nuevo uso a esta fruta. Canva.

¿Qué son los plátanos en gloria y por qué son un postre tan popular?

Los plátanos en gloria son un postre elaborado con plátanos maduros que se cocinan en una mezcla dulce de azúcar, agua y canela. Su característica principal es el almíbar de consistencia espesa que envuelve la fruta y le aporta un sabor acaramelado.

Esta preparación es conocida en Guatemala y se disfruta en distintas regiones centroamericanas, como Honduras. Su popularidad también se relaciona con la sencillez de sus ingredientes y la facilidad para prepararla en casa.

A diferencia de otros postres que requieren horno, batidoras o técnicas especiales, esta receta solo necesita una olla, una estufa y algunos ingredientes básicos para conseguir un resultado dulce y aromático.

Además, permite aprovechar los plátanos que alcanzaron un mayor punto de maduración. Cuando la fruta tiene una cáscara amarilla con algunas manchas oscuras y conserva cierta firmeza, puede ser una buena opción para esta preparación.

Los plátanos en gloria son un postre elaborado con plátanos maduros. Canva.

Ingredientes para preparar plátanos en gloria en casa

Para elaborar esta receta se necesitan pocos ingredientes. La canela aporta aroma, mientras que el azúcar forma la miel que cubre la fruta durante la cocción. Esta versión alcanza para cinco o seis porciones.

Ingredientes:

5 plátanos maduros medianos

1 taza de azúcar (puedes ajustar la cantidad al gusto)

2 tazas de agua

1 raja de canela

3 clavos de olor

1 pizca de sal

Si prefieres una miel con un sabor más intenso, puedes sustituir parte del azúcar por piloncillo o panela. Este ingrediente aporta notas acarameladas y aparece en algunas versiones centroamericanas de la receta.

Al elegir la fruta, procura que los plátanos estén maduros, pero evita aquellos cuya pulpa esté demasiado blanda. Es importante que conserven cierta firmeza para que soporten el calor sin deshacerse durante la cocción.

Para elaborar esta receta se necesitan pocos ingredientes. Canva.

¿Cómo hacer plátanos en gloria? Receta fácil paso a paso

La preparación es sencilla y el principal cuidado consiste en controlar el fuego para que el almíbar no se queme y los plátanos conserven su forma.

Preparación:

Pela los plátanos: retira la cáscara y corta cada pieza en rodajas gruesas, de aproximadamente dos centímetros. También puedes partirlos a la mitad o dejarlos enteros, según su tamaño. Prepara la miel: coloca el agua y el azúcar en una olla profunda. Agrega la canela, los clavos de olor y la pizca de sal. Mezcla hasta integrar los ingredientes. Calienta el almíbar: lleva la olla a fuego medio y espera a que la mezcla comience a hervir. Después reduce la temperatura para mantener una cocción suave. Incorpora los plátanos: añade las piezas de fruta con cuidado y procura que queden cubiertas parcialmente por el líquido. Cocina a fuego bajo: deja que los plátanos se suavicen y absorban el sabor de la canela. Vigila la preparación para evitar que el almíbar se consuma por completo. Revisa la consistencia: cuando los plátanos estén suaves y la miel tenga una textura ligeramente espesa, retira la olla del fuego. Deja reposar: espera unos minutos antes de servir. Así la fruta tendrá tiempo para absorber parte del almíbar.

El tiempo de cocción depende de qué tan maduros estén los plátanos y del tamaño de los trozos. Por eso, revisa su consistencia antes de retirarlos del fuego.

La preparación de plátanos en gloria es sencilla y el principal cuidado consiste en controlar el fuego. Canva.

El secreto para que los plátanos en gloria queden suaves y caramelizados

Para conseguir un buen resultado, el primer paso consiste en elegir fruta que tenga suficiente madurez, pero que todavía conserve firmeza. Los plátanos muy verdes pueden aportar menos dulzor, mientras que los demasiado blandos corren el riesgo de deshacerse durante la cocción.

Otro consejo es mantener el fuego bajo una vez que el almíbar comience a hervir. Una temperatura elevada puede provocar que el azúcar se pegue al fondo de la olla o que la miel se consuma antes de que la fruta esté lista.

También es importante evitar los movimientos bruscos. En lugar de revolver constantemente, puedes mover la olla con suavidad o utilizar una cuchara para bañar los plátanos con el almíbar.

Puedes usar plátanos enteros segun su tamaño. Canva.

Si notas que el líquido se reduce demasiado, agrega un poco de agua caliente. Por el contrario, si la miel todavía está muy líquida cuando la fruta ya está cocida, retira los plátanos con cuidado y permite que el almíbar reduzca unos minutos más.

Otra variante consiste en sellar previamente los plátanos para conseguir una cubierta dorada. Para esta opción necesitas un poco de margarina. Colócala en un sartén a fuego medio y agrega las rodajas de fruta. Fríelas por ambos lados hasta que tengan una costra dorada, sin permitir que se quemen.

Después, incorpora los plátanos a la mezcla de azúcar, agua y canela para que absorban el sabor de la miel. Este procedimiento ofrece una textura diferente y un toque más acaramelado.

Otra variante de la receta consiste en sellar previamente los plátanos con margarina. Canva.

¿Con qué acompañar los plátanos en gloria? Ideas para servir este postre

Los plátanos en gloria se pueden disfrutar solos, con una porción de su propia miel o con otros ingredientes que contrasten con su dulzor.

Una de las combinaciones más populares consiste en servirlos con helado de vainilla. La temperatura fría del helado contrasta con la fruta tibia y crea una presentación atractiva para quienes disfrutan los postres con distintas texturas.

También puedes acompañarlos con crema, un poco de queso rallado o nueces picadas. Si buscas una presentación sencilla, coloca los plátanos en un plato hondo, báñalos con el almíbar y agrega una pizca de canela en polvo.

Otra opción es refrigerarlos después de que se enfríen. Guárdalos en un recipiente limpio y tapado para conservarlos y servirlos fríos cuando se te antoje un postre.

Preparar plátanos en gloria es una oportunidad para descubrir nuevas formas de utilizar ingredientes cotidianos. Su versatilidad permite adaptar la receta a distintos gustos y crear una preparación que puede formar parte de una comida familiar o de una tarde de antojos.