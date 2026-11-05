Última Hora Impreso de hoy

Quintonil es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026; estos son todos los ganadores

¡Sabor de gloria! Quintonil conquista el Top 4 del mundo en The World's 50 Best 2026: Esta es la lista completa.

Por: Fabiola Barrera

Quintonil en el top 4 de mejores restaurantes del mundo 2026
Quintonil en el top 4 de mejores restaurantes del mundo 2026The 50s Best / Quintonil

¡Orgullo mexicano en la lista The World's 50 Best Restaurants 2026! Quintonil fue nombrado uno de los 50 mejores restaurantes del mundo este año; te presentamos a todos los ganadores del mundo de la gastronomía

La alta cocina mundial acaba de vivir una de sus noches más importantes con la revelación oficial del Top 50 de los mejores restaurantes. El certamen de este año sacudió el panorama culinario global con un movimiento contundente: América Latina y Asia pisan con fuerza, mientras los clásicos europeos defienden su legado.

Para México, la jornada representa un hito histórico que quedará grabado: Quintonil, el proyecto comandado por el chef Jorge Vallejo y la directora de sala Alejandra Flores en Polanco, se coronó como el mejor restaurante de todo México y de Latinoamérica, además de ascender al puesto número 4 del planeta

Este logro consolida una trayectoria de más de una década marcada por la sutileza botánica, el rescate de ingredientes de proximidad y una visión hospitalaria que enamora tanto a comensales locales como a foodies de todos lados.

Si eres alguien que disfruta de la buena comida, descubre quiénes encabezan el Top 5 y los 50 reyes gastronómicos del año.

Quintonil es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026

Quintonil ocupó dos galardones históricos en The World's 50 Best Restaurants 2026: se convirtió en el Mejor Restaurante de América Latina 2026 y la posición número 4 de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Estos premios son el fruto de catorce años de evolución desde su apertura en 2012. La casa de Jorge Vallejo y Alejandra Flores brilla como embajadora de la calidez mexicana y de la riqueza botánica de los valles centrales del país.

Ubicado en Av. Isaac Newton 55, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Quintonil es un equilibrio entre tradiciones y fogones; el restaurante toma su nombre de una hierba silvestre de la familia de los amarantos, símbolo de la despensa popular mexicana. 

Gran parte de los elementos verdes, brotes y flores viajan apenas 30 metros desde su terraza-huerto urbano hasta los platos. Entre las preparaciones que han cautivado a inspectores y viajeros en este ciclo destacan el pato asado con mole manchamanteles de coco, chileatole de hongos silvestres con maíz cacahuazintle y frijoles, tacos de insectos ceremoniales y la tradicional nieve de quintonil.

El top 5 de los mejores restaurantes del mundo

Asador Etxebarri

Ubicado en el Valle de Atxondo, en el País Vasco, España, Asador Etxebarri es la obra maestra del chef Bittor Arguinzoniz, un artesano autodidacta que convirtió la leña y las parrillas artesanales en una forma de poesía comestible.

Entre sus bocados emblemáticos destacan la mantequilla de leche de cabra elaborada en casa con humo suave, gambas rojas de Palamós acariciadas por el calor y chuletas de vaca vieja con maduración milimétrica.

Gaggan

En el corazón de Bangkok, Tailandia, liderado por el chef Gaggan Anand, es un espacio donde se mezcla el rock and roll, la comedia y la alta gastronomía progresiva.

Comer en Gaggan es presenciar una reinterpretación de las raíces culinarias de la India combinada con influencias tailandesas y técnicas contemporáneas. Platos que se comen con las manos, explosiones líquidas de yogur especiado, esferificaciones de curry y postres diseñados para provocar risas y asombro sensorial.

Alchemist

Alchemist se encuentra en Copenhague, Dinamarca y fue diseñado por el chef Rasmus Munk dentro de un antiguo astillero industrial. Su icónica cúpula planetaria proyecta auroras boreales, fondos marinos repletos de plástico y constelaciones mientras los comensales realizan un recorrido teatral de múltiples actos.

Ofrece un menú degustación de alrededor de 50 "impresiones" que combinan gastronomía molecular, arquitectura, ciencia ficción y crítica social. 

Quintonil

Wing

Se encuentra en Hong Kong bajo el mando del chef Vicky Cheng; Wing rinde homenaje a las ocho grandes cocinas regionales de China, con una reverencia hacia el recetario cantonés clásico pero transformado con rigor técnico.

Encontrarás un balance entre platos de aves maduradas, cerdo glaseado con mieles locales, mariscos vivos salteados en woks humeantes a fuego vivo y fondos aromáticos concentrados por horas con hongos raros y especias milenarias. 

The World's 50 Best Restaurants 2026
The World's 50 Best Restaurants 2026The 50s Best

La lista completa de The World's 50 Best Restaurants 2026

  1. Asador Etxebarri — España
  2. Gaggan — Tailandia
  3. Alchemist — Dinamarca
  4. Quintonil — Ciudad de México
  5. Wing — Hong Kong
  6. The Chairman — Hong Kong
  7. Kjolle — Perú
  8. Kadeau — Dinamarca
  9. Diverxo — España
  10. Plénitude — Francia
  11. Atomix —  Estados Unidos
  12. Sorn — Tailandia
  13. Mérito — Perú
  14. Sühring — Tailandia
  15. Odette — Singapur
  16. Tuju — Brasil
  17. Mingles — Corea del Sur
  18. Nusara — Tailandia
  19. Jan — Alemania
  20. Piazza Duomo — Italia
  21. Meet the Bund — China
  22. Boragó — Chile
  23. Vyn — Suecia
  24. Al Gatto Verde — Italia
  25. Lasai — Brasil
  26. Masque — India
  27. Reale — Italia
  28. Trèsind Studio — Emiratos Árabes Unidos
  29. Enigma — España
  30. Steirereck — Austria
  31. Celele — Colombia
  32. Potong — Tailandia
  33. Elkano — España
  34. Le Coquillage — Francia
  35. La Colombe — Sudáfrica
  36. Ru Yuan — China
  37. Nuema — Ecuador
  38. Atelier Moessmer Norbert Niederkofler — Italia
  39. Schloss Schauenstein — Suiza
  40. Jordnær — Dinamarca
  41. Onjium — Corea del Sur
  42. Bozar — Bélgica
  43. Le Calandre — Italia
  44. Don Julio — Argentina
  45. Mayta — Perú
  46. El Chato — Colombia
  47. Ikoyi — Reino Unido
  48. Le Louis XV – Alain Ducasse — Mónaco
  49. Naar — India
  50. Saint Peter — Australia

Temas: