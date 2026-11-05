Quintonil es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026; estos son todos los ganadores

¡Orgullo mexicano en la lista The World's 50 Best Restaurants 2026! Quintonil fue nombrado uno de los 50 mejores restaurantes del mundo este año; te presentamos a todos los ganadores del mundo de la gastronomía.

La alta cocina mundial acaba de vivir una de sus noches más importantes con la revelación oficial del Top 50 de los mejores restaurantes. El certamen de este año sacudió el panorama culinario global con un movimiento contundente: América Latina y Asia pisan con fuerza, mientras los clásicos europeos defienden su legado.

Para México, la jornada representa un hito histórico que quedará grabado: Quintonil, el proyecto comandado por el chef Jorge Vallejo y la directora de sala Alejandra Flores en Polanco, se coronó como el mejor restaurante de todo México y de Latinoamérica, además de ascender al puesto número 4 del planeta.

Este logro consolida una trayectoria de más de una década marcada por la sutileza botánica, el rescate de ingredientes de proximidad y una visión hospitalaria que enamora tanto a comensales locales como a foodies de todos lados.

Si eres alguien que disfruta de la buena comida, descubre quiénes encabezan el Top 5 y los 50 reyes gastronómicos del año.

Quintonil es uno de los 50 mejores restaurantes del mundo en 2026

Quintonil ocupó dos galardones históricos en The World's 50 Best Restaurants 2026: se convirtió en el Mejor Restaurante de América Latina 2026 y la posición número 4 de los 50 mejores restaurantes del mundo.

Estos premios son el fruto de catorce años de evolución desde su apertura en 2012. La casa de Jorge Vallejo y Alejandra Flores brilla como embajadora de la calidez mexicana y de la riqueza botánica de los valles centrales del país.

Ubicado en Av. Isaac Newton 55, Polanco, alcaldía Miguel Hidalgo, Quintonil es un equilibrio entre tradiciones y fogones; el restaurante toma su nombre de una hierba silvestre de la familia de los amarantos, símbolo de la despensa popular mexicana.

Gran parte de los elementos verdes, brotes y flores viajan apenas 30 metros desde su terraza-huerto urbano hasta los platos. Entre las preparaciones que han cautivado a inspectores y viajeros en este ciclo destacan el pato asado con mole manchamanteles de coco, chileatole de hongos silvestres con maíz cacahuazintle y frijoles, tacos de insectos ceremoniales y la tradicional nieve de quintonil.

El top 5 de los mejores restaurantes del mundo

Asador Etxebarri

Ubicado en el Valle de Atxondo, en el País Vasco, España, Asador Etxebarri es la obra maestra del chef Bittor Arguinzoniz, un artesano autodidacta que convirtió la leña y las parrillas artesanales en una forma de poesía comestible.

Entre sus bocados emblemáticos destacan la mantequilla de leche de cabra elaborada en casa con humo suave, gambas rojas de Palamós acariciadas por el calor y chuletas de vaca vieja con maduración milimétrica.

Gaggan

En el corazón de Bangkok, Tailandia, liderado por el chef Gaggan Anand, es un espacio donde se mezcla el rock and roll, la comedia y la alta gastronomía progresiva.

Comer en Gaggan es presenciar una reinterpretación de las raíces culinarias de la India combinada con influencias tailandesas y técnicas contemporáneas. Platos que se comen con las manos, explosiones líquidas de yogur especiado, esferificaciones de curry y postres diseñados para provocar risas y asombro sensorial.

Alchemist

Alchemist se encuentra en Copenhague, Dinamarca y fue diseñado por el chef Rasmus Munk dentro de un antiguo astillero industrial. Su icónica cúpula planetaria proyecta auroras boreales, fondos marinos repletos de plástico y constelaciones mientras los comensales realizan un recorrido teatral de múltiples actos.

Ofrece un menú degustación de alrededor de 50 "impresiones" que combinan gastronomía molecular, arquitectura, ciencia ficción y crítica social.

Quintonil

Wing

Se encuentra en Hong Kong bajo el mando del chef Vicky Cheng; Wing rinde homenaje a las ocho grandes cocinas regionales de China, con una reverencia hacia el recetario cantonés clásico pero transformado con rigor técnico.

Encontrarás un balance entre platos de aves maduradas, cerdo glaseado con mieles locales, mariscos vivos salteados en woks humeantes a fuego vivo y fondos aromáticos concentrados por horas con hongos raros y especias milenarias.

The World's 50 Best Restaurants 2026 The 50s Best

La lista completa de The World's 50 Best Restaurants 2026