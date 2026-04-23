Prepara una pasta carbonara con la receta original italiana, sin crema

Si buscas una comida completa y llenadora, pero muy fácil, la pasta carbonara es la opción. Este clásico italiano se prepara combinando ingredientes que no fallan, como el tocino y el queso, pero el secreto está en la salsa; te compartimos la receta original.

A diferencia de otros platillos italianos, la pasta carbonara se considera de origen reciente. Según una de las teorías más aceptadas, nació en Roma alrededor de 1944, en el marco de la Segunda Guerra Mundial.

Apareció cuando los soldados estadounidenses combinaban sus raciones de huevo y tocino con pasta italiana. Esta no es la única teoría sobre su creación, pero, de cualquier manera, se ha convertido en un símbolo de identidad culinaria en Italia.

La receta es sencilla e incluye pocos ingredientes, pero tiene un truco: la técnica. Contrario a algunas recetas modernas, la carbonara original no lleva crema; la textura cremosa viene de una emulsión entre yemas de huevo, queso y agua de cocción de la pasta.

Eso sí, la salsa nunca se cocina directamente al fuego, si no, se cocería, dando una textura de huevo revuelto. Si toda la vida le has puesto crema a la pasta carbonara, prepara esta receta original y sorpréndete con la diferencia.

La carbonara se prepara básicamente con pasta, huevo, panceta y pimienta Canva

¿Cómo hacer pasta carbonara italiana?

Ingredientes:

200 gramos de espagueti seco

100 gramos de guanciale, cortado en cubitos

2 yemas de huevo + 1 huevo entero

50 gramos de queso pecorino romano rallado

Pimienta negra recién molida

Preparación:

Tip inicial: la pasta carbonara original lleva guanciale, que es la papada del cerdo curada. Pero si no tienes, puedes usar panceta, aunque el sabor no será tan intenso. De igual forma, puedes cambiar el pecorino romano por parmesano.

En una olla, calienta abundante agua con un poco de sal. Cuando hierva, agrega la pasta y cocina hasta que esté al dente. El tiempo dependerá de la marca, pero va entre los 8 y los 12 minutos. Cuando la pasta esté lista, escúrrela, pero reserva una taza del agua de cocción. En un tazón, bate con un tenedor las yemas de huevo y el huevo entero. Agrega el queso rallado y la pimienta negra; mezcla para obtener una crema espesa. Reserva. En una sartén amplia, cocina el guanciale o la panceta a fuego medio sin aceite. Usa su propia grasa para dorarlo. hasta que quede dorado y libere su grasa. Añade la pasta caliente a la sartén y mezcla, cuidando no romperla ni batirla. Apaga el fuego e, inmediatamente, agrega el huevo. Mezcla rápidamente, añadiendo un poco de agua de cocción, según sea necesario para crear una salsa cremosa y sedosa. Ojo con no agregar demasiado para no aguadarla. Sirve la pasta carbonara inmediatamente, con un poco de queso espolvoreado extra. Esta pasta debe comerse caliente para que el huevo no cambie la textura.

Lo ideal es terminarse la porción que se cocina, pues no se recomienda recalentarla. Si te sobra, prueba calentarla a baño María, nunca a fuego directo o tendrás pasta con huevo revuelto.

El secreto de la pasta carbonara es mezclar todo rápidamente para emulsionar Canva

¿La pasta carbonara lleva crema?

La pasta carbonara original, no lleva crema. Algunas versiones modernas, básicamente, creadas fuera de Italia, recomiendan añadirla para una textura más cremosa, pero así no se consigue una preparación tradicional.

El secreto de una buena pasta al estilo italiano, es lograr la emulsión entre huevo, queso y agua de cocción. Sigue esta receta de pasta carbonara y lógrala a la perfección.