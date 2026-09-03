Cantinas en Coyoacán: un recorrido por 4 lugares para comer y beber

Uno de los puntos de reunión más importantes en la Ciudad de México es Coyoacán. Pero más allá de las neverías, los puestos de elotes y churros, tanto en el centro como en otras zonas se esconden lugares que buscan mantener viva la tradición de las cantinas.

Hablar de cantinas para muchas personas es pensar en lugares destinados solo a beber. Sin embargo, también tienen un peso cultural importante, pues han evolucionado con la sociedad y han sido testigos de encuentros entre trabajadores, artistas e intelectuales.

Como explica el Fideicomiso Centro Histórico de la Ciudad de México, su antecedente viene de las tabernas, lugares donde se vendían bebidas alcohólicas (principalmente vino y destilados), pero que también ofrecían comida y hasta hospedaje en algunos casos.

Con el tiempo, las invasiones extranjeras de Estados Unidos y Francia, además de los cambios socioeconómicos, llevaron al nacimiento de las cantinas. Primero como una mezcla de tienda de abarrotes con espacio para la venta de alcohol y después como un negocio separado.

Durante el siglo XX tuvieron un papel muy importante en la vida de la ciudad. Hoy, distintos lugares a lo largo de la ciudad buscan mantener viva la tradición dejando a un lado la idea de que son espacios solo para beber y transformándolos en sitios para reunirse y convivir.

Aunque algunas de las más emblemáticas se encuentran en el centro histórico, Coyoacán también tiene establecimientos que vale la pena conocer.

Las cantinas se caracterizan por ofrecer bebidas alcohólicas acompañadas de comida Canva

La Coyoacana

En el centro de Coyoacán, se encuentra esta cantina nacida en 1936 como una antigua pulquería. Con el tiempo, se transformó en uno de los lugares de reunión favoritos en este barrio histórico de la CDMX.

Una de las claves de su éxito es que mantiene vivo el espíritu de las cantinas con una gran variedad de bebidas que han pasado de lo clásico a lo contemporáneo con una carta de cocteles donde destaca la Coyoacana, con mezcal, licor de cassis, jugo de limón y jugo de arándano.

Pero también encontrarás música de mariachi para celebrar cualquier ocasión especial, además de una amplia variedad de alimentos con el sello mexicano, como molcajetes de pollo, arrachera y chamorro, tortas, sopes y otros antojitos para botanear o comer.

Ubicación: Higuera 14, La Concepción, alcaldía Coyoacán, CDMX.

En esta cantina encuentras buena comida y el ambiente mexicano con música de mariachi Cortesía La Coyoacana

Cantina Masiosare

Este lugar es la prueba de que el concepto de cantina se mantiene vivo, pues es una versión moderna de estos clásicos establecimientos, ubicada también en el corazón de Coyoacán.

Aunque se inspira en la tradición, apunta hacia el público joven que no está tan familiarizado con las cantinas. La muestra es su menú que lleva los sabores mexicanos a platos más gourmet.

Así encuentras guacamole con chapulines, tostadas de atún fresco, carpaccio ode atún, ensalada de queso de cabra, aguachile y los clásicos de cantina, como el chamorro y las tortas preparadas con diferentes rellenos.

Para poner ambiente, la clásica música de mariachi cambia por salsa, sones cubanos y música caribeña.

Ubicación: Felipe Carrillo Puerto 50, alcaldía Coyoacán, CDMX.

La Calaca

Aunque no es considerada una cantina tradicional, forma parte de la familia de La Coyoacana, por lo que tiene la esencia de este lugar, pero en un ambiente más familiar que combina la gastronomía mexicana con coctelería y bebidas tradicionales.

Sin embargo, lo más característico de este lugar es su concepto marcado por las calacas y el Día de Muertos, ideal para quienes aman las tradiciones mexicanas y celebran la vida.

Con el principal objetivo de ofrecer buena comida en un ambiente divertido, su menú combina platillos de temporada, como el chile en nogada, con otros los tuétanos asados, el fideo seco a los tres chiles, la lengua a la veracruzana, el chamorro entero y la oreja de elefante, entre muchos otros.

Aquí también puedes disfrutar de música de mariachi y el ambiente mexicano. Para quienes buscan algo más tranquilo, recientemente abrió el Club Calaca, un espacio inspirado en la época del Porfiriato.

En un ambiente elegante podrás disfrutar de cocteles de autor que cuentan la historia de diferentes personajes históricos.

Ubicación: Centenario 2, Del Carmen, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Este lugar destaca por su concepto asociado al Día de Muertos Cortesía La Calaca

La Celestina

Otro lugar que redefine el concepto de cantina para acercarlo al público joven es La Celestina, un lugar que no tiene la apariencia de la clásica cantina del centro de la CDMX, pero conserva parte de su esencia, combinándola con la de un bar.

Aquí encontrarás los clásicos tacos cantineros para picar, como los de pulpo, lengua en salsa verde, cochinita pibil, cecina con longaniza, además de molcajetes, tortas, burritos y platos gourmet, como los que llevan pork belly y rib eye.

En cuanto a los tragos, están enfocados en la coctelería, pero también puedes disfrutar una clásica cerveza y cubas. Finalmente, aquí el mariachi y la música mexicana no son protagonistas, sino el DJ que pone el ambiente.

Ubicación: Caballo Calco 14, La Concepción, alcaldía Coyoacán, CDMX.

Septiembre es el mes perfecto para reconectar con las tradiciones y las cantinas forman parte de la historia de la CDMX. Contágiate de su ambiente en estas cantinas ubicadas en Coyoacán, uno de los barrios más representativos de la ciudad.