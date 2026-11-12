Prepara unas cazuelitas de tocino con huevo horneadas, prácticas y deliciosas

Para algunas personas prender el horno resulta tedioso. Sin embargo, puede ahorrarnos tiempo y ayudarnos a preparar recetas deliciosas, sin necesidad de una ocasión especial. Compruébalo en el desayuno con estas cazuelitas de tocino con huevo horneadas.

El horno suele asociarse con preparaciones complicadas y proteínas como el puerco, la res o el pollo. Sin embargo, este aparato permite cocinar prácticamente cualquier ingrediente, incluyendo los huevos.

De hecho, las recetas con huevos en horno tienen diferentes ventajas. La primera es que puedes hacer varias porciones por tanda; esto, sumado a que únicamente mezclas los ingredientes y los metes al horno, reduce el tiempo que inviertes en la cocina.

Además, servir una preparación en un molde individual o incluso usando un pan como base, da un toque más gourmet a tus comidas. Desayuna rico, fácil y diferente con estas cazuelitas de tocino con huevo horneadas.

Los huevos al horno no solo son prácticos, también dan una apariencia gourmet Canva

¿Cómo hacer cazuelitas de tocino con huevo en horno?

Ingredientes:

6 huevos

12 rebanadas de tocino

½ taza de queso manchego o mozzarella rallado

Sal al gusto

Pimienta negra al gusto

Cebollín fresco picado para decorar

Aceite en aerosol para engrasar el molde

Preparación:

Comienza con una precocción al tocino, esto permite que sea más flexible y evita que quede crudo al cocinarlo. En una sartén a fuego medio, cocina las rebanadas de tocino por unos minutos hasta que empiecen a dorarse y suelten parte de su grasa. Tip: evita que queden muy crujientes o se romperán al manipularlas. Conforme salgan las rebanadas, escúrrelas sobre papel absorbente y engrasa ligeramente un molde para muffins con aceite en aerosol. Acomoda una rebanada de tocino alrededor de las paredes de cada espacio del molde para muffins. La segunda rebanada puedes ponerla de la misma forma en sentido contrario o en la base, de forma cruzada. Distribuye el queso rallado en el fondo de cada cazuelita y rompe un huevo encima. Hazlo con cuidado para evitar que la yema se rompa. Sazona con pimienta y una pizca de sal, recuerda que el tocino puede ser salado. Introduce el molde en el horno precalentado a 190 °C y cocina de 12 a 15 minutos. Cuando la clara y la yema estén cuajadas, retira el molde del horno y deja reposar por un par de minutos. Saca las cazuelitas de los moldes. Pasa una espátula pequeña por los bordes para desprenderlos y sirve una o dos por plato. Acompaña tus cazuelitas de tocino con huevo con una ensalada fresca y pan tostado.

Ya que el horno no permite cuidar de la misma forma las preparaciones que en una sartén, la recomendación para que los huevos no queden secos es revisarlos antes de completar el tiempo sugerido.

Lo ideal es hacerlo a partir de los 10 minutos de cocción; si ya están casi listos, puedes apagar el horno y dejar que se terminen de cocinar con el calor residual. De igual modo, evita cocinar a temperaturas muy altas: 180 o 190 °C es perfecto.

Siguiendo este consejo, tus huevos al horno no quedarán secos, sino cremosos y deliciosos. Prepara estas cazuelitas de tocino con huevo horneadas y disfruta un desayuno gourmet delicioso.