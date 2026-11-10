Sigue la receta de ponche de granada estilo Jalisco, la joya tradicional para disfrutar en el año y que forma parte de una de las bebidas emblemáticas de las festividades mexicanas.

El ponche es parte de la tradición culinaria de nuestro país; su presencia en las festividades patronales y en las celebraciones familiares son parte de un vínculo social y aromático de la comunión.

A diferencia del ponche navideño consumido comúnmente caliente en el centro de la República a base de tejocotes, cañas y guayabas hervidas, la versión jalisciense destaca por pertenecer a la familia de los licores macerados en frío.

En esta preparación, el jugo fresco de la granada tiene otros procesos, dando como resultado una bebida irresistible. Disfruta de este ponche de granada estilo Jalisco ¡y prepáralo todo el año!

Receta de ponche de granada ChatGPT

Receta de ponche de granada estilo Jalisco

Ingredientes:

6 u 8 granadas rojas frescas y maduras

1 taza de granos de granada (para decorar y aportar textura en copa)

400 a 500 ml de alcohol de caña puro de 96° diluido en jarabe, o aguardiente de caña artesanal, mezcal regional o tequila blanco de agave al 40% de volumen alcohólico

350 a 400 gramos de azúcar estándar o azúcar mascabado claro (ajustable)

250 ml de agua

80 gramos de nuez pecana criolla, tostada a temperatura media y picada finamente

80 gramos de cacahuate tostado sin sal, ligeramente troceado

1 raja de canela (opcional)

Preparación:

Lava y seca cuidadosamente la cáscara exterior de las granadas. Con un cuchillo filoso, retira la corona superior y haz incisiones longitudinales superficiales a lo largo de las divisiones naturales de la fruta. Sumerge las piezas en un recipiente con agua fresca y abre los gajos con las manos; escurre los arilos. Separa una taza de granos intactos y colócala en refrigeración. Para el resto de los frutos, colócalos en un lienzo limpio de manta de cielo o en un prensador manual mecánico. Ejerce presión uniforme para extraer el jugo límpido (evita el uso de licuadora). En una cacerola de acero inoxidable, coloca los 250 ml de agua purificada, el azúcar y la raja de canela. Lleva a fuego medio y disuelve los cristales de azúcar con una pala de madera. Una vez que suelte el primer hervor, baja el fuego al mínimo y mantén la cocción durante 4 a 5 minutos hasta conformar un jarabe delgado (punto de hebra muy floja). Retira del fuego, desecha la canela y deja enfriar por completo a temperatura ambiente. En un vitrolero de vidrio soplado o vasija de barro libre de plomo, vierte el jugo de granada filtrado y mézclalo con el jarabe frío. Agrega gradualmente el destilado elegido (alcohol de caña, mezcal o tequila) integrando con movimientos suaves y envolventes. Prueba la graduación: el alcohol debe percibirse templado y aromático, sin eclipsar la acidez viva del fruto. Incorpora la nuez tostada picada, los cacahuates troceados y la taza de granos previamente reservados. Tapa el recipiente herméticamente y deja reposar la mezcla en un espacio fresco y sombreado (o en refrigeración) durante al menos 24 a 48 horas. Antes de servir, remueve suavemente con un cucharón para redistribuir los frutos secos y los granos. Sirve el ponche de granada frío o a temperatura de bodega en copas de vidrio o en jarritos tradicionales de barro.

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¿Cómo guardar el ponche de granada?

Utiliza botellas de cristal oscuro o vitroleros de vidrio grueso ; almacénalo en un entorno seco, fresco y protegido de la radiación solar directa.

Ponche de granada ChatGPT

¿Con qué maridar el ponche de granada?

Cuachala tuxpeña

Birria jalisciense

Carnitas michoacanas

Gorditas de chicharrón

Tabla de quesos y charcutería artesanal

Logra el balance idóneo entre acidez, astringencia, dulzura y graduación alcohólica en esta receta de ponche de granada artesanal, ¡la joya líquida del occidente mexicano!