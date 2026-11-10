Celebran al campo y la sazón morelense en Sabor es Morelos, un festival gastronómico

Desde Cuernavaca hasta Tepoztlán, Morelos es un destino turístico muy importante en México, en especial por su cercanía con la capital. Para que conozcas más sobre su gastronomía llega el Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos.

El clima cálido de Morelos ha llevado a llamarlo “la primavera de México” y lo ha convertido en el destino perfecto para vacacionar todo el año. En sus cuatro pueblos mágicos y otros municipios, ofrece naturaleza, historia, espacios de descanso y buena comida.

Su cocina combina la herencia prehispánica con la influencia colonial y se enriquece con su producción agropecuaria con ingredientes como el aguacate, el jitomate, los nopales, la carne de ave y bovino.

Así encontramos la tradicional cecina de Yecapixtla, los tacos acorazados servidos con arroz y guisados, los itacates de Tepoztlán y muchos platillos más. Para celebrarlos y a los productores detrás, se celebra el Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos.

La cecina de Yecapixtla es uno de los platillos más tradicionales de Morelos Canva

Llega la edición 15 del Festival Sabor Es Morelos

El Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos nació en 2008 con el objetivo de impulsar la economía del estado y fortalecer al sector restaurantero y turístico. En 2026 se celebra la edición número 15 con invitados especiales.

En conferencia de prensa, Griselda Hurtado Calderón, directora y presidenta de este festival, dio a conocer que este año Costa de Marfil será el país invitado de honor, mientras que el pueblo mágico de Córdoba, en Veracruz, estará como invitado a nivel nacional.

Ambos destinos compartirán una muestra de su gastronomía. Por ejemplo, el país africano destaca por ser el principal productor de cacao en el mundo, con alrededor del 40 por ciento de la producción global, además de tener un excelente café.

Esta semilla también es orgullo de Córdoba, quien lo traerá al festival junto con sus derivados y algunas artesanías.

Otro punto importante de esta edición del Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos, es que está dedicada al campo morelense, según explicó Griselda Hurtado, destacando que el estado es líder en la producción nacional de arroz, además de un importante productor de aguacate, caña de azúcar y nopal.

Asimismo, Morelos da más de 4 mil plantas ornamentales al año, gracias a su excelente clima. Todo esto lo hace no solo un destino perfecto para vacacionar, sino una gran opción para los foodies y familias que quieran comer rico y con sabores tradicionales.

El Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos reúne a más de 250 expositores Cortesía Festival Sabor Es Morelos

¿Cuándo es el Festival Sabor Es Morelos?

El Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos se llevará a cabo el fin de semana del 5 y 6 de diciembre, de 10 de la mañana a 8 de la noche en Cuernavaca, más específicamente en la avenida Hidalgo del centro histórico de esta ciudad.

La entrada al corredor gastronómico es gratuita, solo deberás pagar tu consumo. Sin embargo, es importante llegar temprano, pues según los organizadores se espera una afluencia mayor a 114 mil personas, así garantizas no quedarte con las ganas.

¿Qué habrá en el Festival Sabor es Morelos?

El eje central del Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos es la gastronomía y los productos de la región, por lo que entre los más de 250 expositores que estarán presentes destacan restaurantes, productores locales y escuelas de gastronomía.

Asimismo, habrá artesanos y artistas locales, pues también se busca que este espacio sirva para la promoción cultural de Morelos. Por lo tanto, por tercer año consecutivo contarán con un Pabellón de Arte Contemporáneo y, por primera vez, un pabellón enfocado en las infancias.

En cuanto al país invitado, el embajador de la República de Côte d'Ivoire (Costa de Marfil), LY Djérou Robert, compartió que los asistentes podrán disfrutar la gastronomía de su país, la cual es muy variada e incluye platillos a base de arroz, plátano macho, yuca y camote, además de sus bebidas tradicionales.

De igual modo, este festival permitirá acercarse un poco más a la cultura de este país africano, a través de la exhibición cultural de diferentes piezas de arte que continuarán exhibidas por tres meses más.

Si estás armando los planes para diciembre, anota el Festival Internacional Gastronómico Sabor es Morelos para el 5 y 6, una oportunidad perfecta para disfrutar de buena comida y uno de los mejores climas del país.