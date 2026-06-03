¡México posiciona ocho platillos con camarón en ranking mundial de Taste Atlas! Aunque pueda parecer una sorpresa, no lo es, ya que la gastronomía de nuestro país siempre sale muy bien rankeada en este tipo de plataformas.

En su más reciente actualización de junio de 2026, la famosa enciclopedia culinaria internacional Taste Atlas puso en el mapa la versatilidad, el ingenio y el sazón único que los cocineros de nuestras costas le imprimen a este crustáceo.

Después de todo, México es el 7.º productor de camarón en el mundo, de acuerdo con el Gobierno de México. Y en nuestras tierras, este no solo se cuece; se cura en limón, se ahuma con chiles secos, se abraza con queso fundido y se sumerge en caldos que tienen el poder de revivir a cualquiera.

Cada uno de los platos seleccionados por Taste Atlas cuenta una historia distinta: algunos nacieron en las cocinas urbanas del norte del país, mientras que otros hunden sus raíces en las técnicas caseras de las costas del Pacífico y del Golfo de México.

México posiciona ocho platillos con camarón en TasteAtlas Canva

¿Cuáles son los platillos con camarón en el ranking mundial de Taste Atlas?

Tacos gobernador

Con una calificación de 4.4 estrellas, este plato mexicano ocupó el primer lugar de todo el ranking mundial. Nacido en las cocinas de Mazatlán, Sinaloa, este platillo combina camarones salteados con cebolla, chile poblano o pimiento, y una generosa capa de queso fundido dentro de una tortilla de maíz o trigo que se dora en la plancha hasta quedar crujiente.

Camarones al mojo de ajo

Ocupando el segundo lugar y también con 4.4 estrellas, esta receta es un testimonio de la influencia hispana adaptada al paladar nacional. La magia aquí radica en la ejecución técnica: los camarones se cocinan a fuego preciso en una emulsión abundante de mantequilla, aceite de oliva y láminas doradas de ajo que sueltan sus aceites esenciales sin llegar a quemarse.

Un toque de jugo de limón y perejil corona una preparación tan simple como adictiva, presente en cada palapa y restaurante de playa del país.

Tacos de camarones

El concepto del taco vuelve a brillar con luz propia en la séptima posición global. Con una calificación de 4.3 estrellas, la categoría general de "tacos de camarones" (haciendo especial eco de las versiones estilo Ensenada o Baja) demuestra el amor del mundo por el clásico de los mexicanos.

Estos tacos destacan por su emblemático capeado o rebozado crujiente, donde el camarón se sumerge en una mezcla de harina y cerveza antes de freírse a inmersión. Servidos con col picada, una adictiva mayonesa con chipotle o "pico de gallo", ofrecen un juego de temperaturas y texturas que los comensales internacionales califican consistentemente como una experiencia sublime.

México posiciona ocho platillos con camarón en TasteAtlas Canva

Aguachile

Entrando con paso firme en el lugar 14 del mundo y con 4.2 estrellas, el aguachile representa la frescura en su estado más puro y radical.

Originario de la región sinaloense, este platillo con camarones limpios y abiertos en corte mariposa se curan apenas unos minutos en jugo de limón fresco mezclado con chiles chiltepines o serranos machacados, agua y sal. Se acompaña con rodajas finas de pepino, cebolla morada y se sirve helado.

Camarones enchipotlados

Con una nota de 4.1 estrellas en la posición número 18, los camarones enchipotlados introducen el perfil ahumado y reconfortante de la cocina del centro y costas del Golfo.

En esta receta, los camarones se envuelven en una salsa cremosa y tersa a base de jitomates asados, crema, ajo y chiles chipotles en adobo.

El dulzor natural del camarón se equilibra de forma con las notas de picor especiado del chipotle, creando un guiso denso.

Caldo de camarón

Alcanzando la posición 22, con 3.9 estrellas, encontramos el clásico caldo de camarón, una de las mayores delicias de las marisquerías urbanas y los mercados tradicionales de México.

Elaborado a partir de una base concentrada de camarón seco molido, chiles guajillo y pasilla, e integrado con verduras como papas y zanahorias, este caldo es considerado el remedio perfecto de los mexicanos para combatir el cansancio y hasta la cruda.

México posiciona ocho platillos con camarón en TasteAtlas Canva

Enchiladas de camarón

El séptimo plato con camarón de México posicionado en el ranking mundial de Taste Atlas son las enchiladas de camarón, en el número 28 y calificado con 3.8 estrellas.

Muy conocidas en las zonas costeras de Veracruz y Sinaloa, es común bañarlas en salsas cremosas de chile suizo, salsa verde sazonada con cilantro o salsas rojas de chiles secos, decoradas con queso gratinado.

Camarones a la diabla

Cerrando con broche de oro la participación azteca en la posición 33 con 3.7 estrellas, aparecen los temidos y adorados camarones a la diabla, el plato para los verdaderos valientes del picor.

Los camarones se saltean y se bañan en una salsa elaborada con una combinación de chiles ultra picantes; el secreto de los mejores cocineros es balancear el fuego del chile con notas sutiles de jugo de naranja o mantequilla, logrando un picor adictivo que invita a dar un bocado tras otro.

¿Cuál de los ocho platillos mexicanos con camarón posicionados en el ranking de Taste Atlas es tu favorito?