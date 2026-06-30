Delicioso helado sin lácteos, con ingredientes naturales; perfecto para los niños
Prepara un delicioso helado de plátano sin lácteos con ingredientes naturales. Una receta saludable, fácil y perfecta para consentir a los niños en vacaciones.
A pocos días de que comiencen las vacaciones, muchos padres buscan opciones de snacks y postres que, además de ser deliciosos, aporten nutrientes a los más pequeños de la casa.
Uno de los antojos favoritos de los niños es el helado. Si quieres preparar una versión más saludable, sin lácteos y elaborada con ingredientes naturales, esta receta de helado de plátano será una excelente opción para disfrutar en familia.
¿Qué beneficios tiene el plátano para los niños?
El plátano es una fruta rica en nutrientes que puede formar parte de una alimentación equilibrada para los niños. Gracias a su dulzor natural, no es necesario añadir azúcar para disfrutar de un postre delicioso.
Además, es una fuente de potasio, un mineral que contribuye al funcionamiento adecuado de los músculos y los nervios. También aporta fibra, vitaminas y carbohidratos naturales que ayudan a proporcionar energía durante el día, especialmente en la etapa de crecimiento.
Receta de helado de plátano sin lácteos
Si buscas un postre refrescante y sencillo de preparar, esta receta de helado de plátano sin lácteos es ideal. Rinde una porción mediana y solo necesitas unos cuantos ingredientes.
Ingredientes
- 4 plátanos congelados.
- 1 cucharadita de extracto de vainilla.
- 3 cucharadas de cacao en polvo sin azúcar.
- 4 cucharadas de bebida vegetal (de almendra, coco o la de tu preferencia).
Preparación
- Corta los plátanos en rodajas y congélalos previamente.
- Coloca en la licuadora los plátanos congelados, el extracto de vainilla, el cacao en polvo y la bebida vegetal.
- Licúa hasta obtener una mezcla suave y cremosa.
- Sirve el helado en un bowl y decóralo con fruta fresca, nueces o un poco más de cacao, si así lo deseas.
Al preparar este postre, evita añadir azúcar, ya que el plátano aporta un dulzor natural suficiente. De esta forma, los niños podrán disfrutar de un helado refrescante y nutritivo durante las vacaciones. Recuerda consultar a su pediatra y nutriólogo para contar con un plan equilibrado para tus hijos.